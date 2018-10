China anulează discuțiile despre securitate cu SUA China a anulat intalnirea cu Secretarul de Stat al a Apararii, Jim Mattis, care trebuia sa aiba loc in octombrie, dupa cum susține un oficial al guvernului SUA. Anularea a venit la doar cateva zile dupa ce un reprezentant al guvernului chinez a declarat ca nu exista motive de ingrijorare cu privire la tensiunile dintre cele doua țari, relateaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

