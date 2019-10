Stiri pe aceeasi tema

- China a denunțat joi o ”ingerința” în afacerile interne, dupa nominalizarea de catre o deputata norvegiana a cetațenilor Hong Long pentru premiul Nobel pentru Pace 2020, relateaza AFP. Hong Kong este o fosta colonie britanica, acum un teritoriu semi-autonom al Chinei, care traiește…

- Ministerul chinez de Externe a anunțat miercuri ca Beijingul se opune noilor masuri adoptate de catre Camera Reprezentanților din Statele Unite legate de protestele din Hong Kong și a facut apel la politicienii americani sa nu mai încerce sa intervina în privința situației din acel teritoriu,…

- China a cerut joi sa fie respectata suveranitatea siriana, dupa lansarea unei ofensive turce in nordul acestei tari impotriva fortelor kurde, potrivit France Presse. 'China considera ca suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Siriei trebuie sa fie respectate si mentinute',…

- Prim ministrul canadian Justin Trudeau a afirmat joi ca statul chinez folosește detenția arbitrara ca unealta pentru a-și atinge obiectivele politice interne și internaționale, scrie CBC. El a adaugat ca aceasta tactica de presiune este îngrijoratoare nu numai pentru Canada, dar și pentru…

- Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a…

- China este dispusa sa rezolve cu calm disputa comerciala cu SUA și este împotriva unor creșteri viitoare a tensiunilor, a anunațat Gao Feng, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Comerț al Chinei, joi, scrie CNBC. "Respingem cu fermitatea o escaladare a conflictului comercial…

- Protestatarii radicali din Hong Kong nu trebuie sa confunde reținerea cu care acționeaza autoritațile cu slabiciunea, a avertizat marți autoritatea chineza din Hong Kong, promițând ca ”infractorii violenți” ce împing orașul catre un ”abis periculos” vor fi aduși în…

- Administratia de la Beijing a indemnat, vineri, Statele Unite sa anuleze sanctiunile impuse companiilor chineze acuzate ca ofera ajutor Iranului in programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press."China se opune in mod consistent si determinat deciziei Statelor Unite de a impune…