Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Decizia vine ca reacţie la tarifele introduse de preşedintele american Donald Trump pentru produse chinezeşti…

- Presa de stat din Coreea de Nord a acuzat SUA de o „conspiratie criminala pentru a declansa un razboi” impotriva Phenianului in timp ce „participa la dialog cu un zambet pe fata”, dupa ce un post de radio din Coreea de Sud a anuntat ca fortele militare americane din Japonia fac exercitii care au ca…

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria, transmite AFP.''Suntem deceptionati de incapacitatea partii americane…

- Dialogul dintre China și Statele Unite ramane deschis, la fel și negocierile pe tema comerțului și a sancțiunilor bilaterale impuse de cele doua țari, a declarat luni Wang Yi, consilier de stat in China, insistand ca Beijingul nu iși dorește un razboi comercial, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile…

- China investeste de noua ori mai mult in America de Nord decat in Europa, pe masura ce peisajul comertului global se schimba, arata un raport recent, potrivit CNBC. Investitiile chinezesti in afara granitelor s-au orientat puternic catre Europa in prima jumatate a anului 2018, in timp ce…

- Administratia Donald Trump "deschide focul asupra intregii lumi" prin seria de sanctiuni comerciale, acuza Guvernul Chinei, avertizand ca Beijingul nu va ezita sa riposteze. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat o serie de practici comerciale incorecte si a introdus taxe vamale…