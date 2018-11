China amână eliminarea interdicţiei privind comercializarea de produse obţinute de la tigri şi rinoceri China a amanat ridicarea unei interdictii privind comertul cu produse obtinute de la tigri si rinoceri utilizate in practici medicale si alte scopuri, au anuntat luni autoritatile guvernamentale care au luat aceasta decizie in urma unui val de proteste din partea grupurilor pentru protectia animalelor, relateaza Reuters. In luna octombrie, Consiliul de Stat a emis o circulara care viza inlocuirea unei interdictii in vigoare din 1993 privind comertul cu oase de tigru si coarne de rinocer si reglementa autorizarea acestei practici in ''circumstante speciale", inclusiv pentru ''cercetari''… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

