Potrivit Xinhua, alte 40 de persoane au fost recuperate de la locul dezastrului care a lovit la 23 iulie un sat aferent localitatii Liupanshui, la 2.300 kilometri distanta de Beijing, in provincia muntoasa Guizhou.



Joi, serviciile de interventie au recuperat cinci cadavre (trei copii si doua femei) in comitatul Shuicheng, din provincia Guizhou, potrivit televiziunii de stat CCTV.



Unsprezece persoane au fost gasite in viata dupa ce o portiune a unui deal s-a prabusit marti seara peste 23 de case pe care le-a acoperit cu noroi.

decauta supraviețuitori in…