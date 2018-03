China alege o nouă echipă economică în mandatul preşedintelui Xi Jinping Alegerea de catre Parlament a lui Liu He in functia de vicepremier vine, de asemenea, intr-un moment in care SUA preseaza China sa-si reduca excedentul comercial cu 100 de miliarde de dolari. In timp ce majoritatea schimbarilor din echipa economica erau in mare parte anticipate, alegerea lui Yi Gang in functia de guvernator al Bancii Centrale a Chinei (PBOC) a fost o surpriza. Si Yi Gang este educat in SUA si s-a ocupat de inasprirea reglementarilor in domeniul controlului capitalului si devaluarea yuanului.



Educat la Harvard, vorbitor fluent de engleza, Liu He, in varsta de 66 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Chinei, Li Keqiang, a fost reales duminica in functie pentru perioada 2018-2023 de catre Adunarea Nationala Populara (ANP, organul legislativ), transmite agentia EFE, conform agerpres.ro. Din cei aproape 3.000 de deputati care au participat la sesiunea plenara, desfasurata la Marea…

- Procedura de revocare a procurorului sef al DNA a starnit controverse in sistemul judiciar, existand contradictii intre initiatorul cererii si Codruta Kovesi, iar dupa avizul negativ dat de procurorii din CSM, intre acestia si Tudorel Toader. Mediafax va prezinta argumentele fiecarei parti.…

- Prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, fost ministru de Finante in mai multe guverne PSD a transmis un avertisment fostilor sai colegi de partid, care dezbat in aceste zile o propunere legislativa initiata de senatorul liberal Daniel Zamfir privind plafonarea dobanzilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul in care gestioneaza proiectele legate de Centenar. 'Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL -…

- In caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia. Stirbu a explicat ca, in urma cu aproximativ o luna, a inceput demersurile pentru a-l invita pe ministrul Culturii la audieri in comisie pentru a vorbi despre proiectele si actiunile cu privire la aniversarea Centenarului Marii…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Senatorul USR Mihai Goțiu , membru…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat în Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat in Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații și Securitate"…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Reamintim ca totul a plecat de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic…

- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților…

- Astazi 7 martie 2018, incepand cu ora 10:00 are loc Adunarea Generala a Actionarilor pentru alegerea Consiliului de administratie al Companiei de Apa SA Buzau, este convocata din nou la aceasta ora. Ordinea de zi: "Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc,…

- Deputatul PSD Mihaela Hunca, secretarul Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a susținut ieri o declarație de la tribuna Parlamentului prin care a demontat criticile din moțiunea susținuta de PNL impotriva ministrului Educației Naționale.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala impotriva deciziei de marti a Parlamentului cu privire la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Situația Serviciului de Protectie și Paza, în atenția Parlamentului! Coaliția din Parlament a anunțat înființarea unei comisii care sa ancheteze eventuale implicari în politica a directorului SPP.

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Deputatul PSD Oana Florea a depus, luni, in plenul reunit al Parlamentului, juramantul in calitatea de membru al Comisiei pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, conform Agerpres.Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat saptamana trecuta propunerea ca parlamentarii…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, iar dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarâre de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.

- Raportul final al Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial se afla, astazi, pe ordinea de zi a Parlamentului

- In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit ordinii de zi a sedintei, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate.…

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei. Serban…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei.…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear în enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citând afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters citat de News.ro. Vladimir Samanov, presedintele…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei pentru Buget si Finante din Camera Deputatilor, considera ca guvernarea PSD ALDE s a transformat intr un bazar al minciunilor si al populismului, punand pe masa romanilor doar iluzii si…

- Premierul Dancila cere o soluție urgenta in ce privește Declarația 600 Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente…

- „Ministrii din cel de-al treilea guvern PSD au fost audiati de catre Comisiile reunite ale Parlamentului. Astfel, in calitate de membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor, m-am aflat astazi in fata ministrului propus pentru a gestiona domeniul apelor si padurilor…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei l-a ales pe vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Ghilețchi, in funcția de președinte al Comisiei pentru alegerea judecatorilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Acest eveniment este o premiera pentru Republica Moldova, Ghilețchi fiind…

- Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 sa transmita copii dupa documentele ce au constituit procedura de citare pentru audiere a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia.

- Sesiunea de dezbateri, la care sunt prezente circa 200 de persoane, a fost deschisa de catre Genoveva Farcas, inspector scolar general. La eveniment sunt invitati: primarul orasului, Mihai Chirica, seful judetului, Maricel Popa, prefectul Marian Serbescu sau Camelia Gavrila, deputat si presedinte al…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor anunța ca vor înregistra la Secretariatul Legislativului, pâna la sfârșitul zilei, un proiect de lege cu privire la anularea sistemului mixt. Un anunț în acest sens a fost facut de secretarul fracțiunii PCRM, Elena…

- Deputatul Camelia Gavrila si-a respectat promisiunea fata de invatamantul iesean: Casa Beldiman va fi refacuta, iar Casa Corpului Didactic din Iasi devine un centru de formare la standarde europene. In cadrul dezbaterilor pe anexe ale legii Bugetului de Stat, pentru bugetul Ministerului Educatiei, doua…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- Ex-ministrul Justitiei, actualul presedinte al Comisiei pentru controlul fisierelor Interpol, Vitalie Parlog, ar putea prelua sefia Serviciului de Informatii si Securitate (SIS), dupa ce zece deputati din coalitia de guvernare au semnat o initiativa in acest sens. Anuntul a fost facut de catre presedintele…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…