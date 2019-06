Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele și e-mailurile primite zilele acestea de romani, prin care sunt anunțați ca au de primit bani de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), nu sunt trimise, de fapt, de Fisc. Intr-un comunicat de presa, ANAF informeaza despre o posibila frauda ce vizeaza datele personale, inclusiv…

- Un utilizator din trei (32,3%) nu stie cum isi poate proteja viata personala in mediul online, in conditiile in care 89,3% dintre persoane intra pe internet de mai multe ori pe zi, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de Kaspersky Lab, potrivit Agerpres.

- Odata cu creșterea cantitatii de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a mentine confidentialitatea datelor online va fi sortita esecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu stie cum isi poate…

- Peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca pastrarea dreptului la intimitate absoluta în lumea digitala este imposibila, iar unii ar alege chiar ei sa-și vânda datele personale online, unor necunoscuți, daca ar primi bani în schimb, arata un studiu Kaspersky.…

- Procurorul general Augustin Lazar a anunțat, luni, la Timișoara, ca spera ca in cateva zile sa fie anonimizate datele personale din rechizitoriul dosarului Revoluției, astfel incat acesta sa poata fi prezentat public, transmite corespondentul MEDIAFAX.Augustin Lazar, procurorul general al…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni, la Timisoara, ca probabil in cateva zile datele personale din rechizitoriul in dosarul Revolutiei vor fi anonimizate si, ulterior, acesta va fi prezentat public. "In cateva zile, speram ca rechizitoriul va putea fi anonimizat conform standardelor…

- Compromiterea informatiilor personale include numele complete, adresele de email, detalii privind cardurile de credit si pasapoartele clientilor, care ar putea pfi utilizate de infractorii cibernetici tot mai interesati de deplasarile unor profesionisti influenti si ale unor angajati guvernamentali.

- Un lanț hotelier din Washington va plati 12 milioane de dolari despagubiri într-un proces în care este acuzat ca a transmis în mod ilegal catre ICE (Serviciul de Imigrari al SUA) datele personale ale clienților, potrivit biroului procurorului general al statului, potrivit CNN.Între…