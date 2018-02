Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a avertizat, joi, ca Rusia si China isi asuma roluri ”alarmante” in America Latina si a cerut statelor din regiune sa coopereze cu Statele Unite, informeaza site-ul postului France 24.

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Ministerul Apararii din China a negat joi ca intentioneaza sa construiasca o baza militara in Afganistan, afirmand ca informatiile vehiculate sunt 'neintemeiate', relateaza Reuters. Agentia de stiri rusa Ferghana News a informat ca Beijingul va construi o baza militara in nordul…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un,un subiect tabu pana acum intre cele doua puteri, refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, scrie digi24.ro.

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Donald Trump va acuza China de „agresiune economica”, luni cand este programat sa faca publica strategia nationala de securitate, intr-un semn clar de frustrare fata de inabilitatea acestuia de a folosi relatia personala cu presedintele Chinei, Xi Jinping, in a convinge Beijingul sa-si schimbe politica…

- China a devenit, in ultimii ani, din ce in ce mai "prezenta" si "influenta" in spatiul Uniunii Europene, intensificand relatiile in principal cu tari central si est-europene, concentrandu-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, releva un raport al Institutului ECFR.

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Turcia considera ca tarile arabe au avut o reactie slaba la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si ca acestora le este teama sa nu supere Washingtonul, conform Reuters. Presedintele turc, Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca ignora…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- "Riscul major pentru economie este incertitudinea asociata procesului de iesire din Uniunea Europeana, care ar putea bloca peste asteptari bugetele private", se arata in raportul OCED. "Cu toate acestea, perspectivele mentinerii celei mai apropiate relatii posibile cu Uniunea Europeana ar…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Washingtonul trebuie sa investeasca mai mult in dezvoltarea tehnologiei inteligentei artificiale, inclusiv pe plan militar, a recomandat Eric Schmidt, presedintele companiei Alphabet, din care face parte Google, avertizand ca exista riscul ca...

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Un grup de 12 oficiali ai Departamentului de Stat al SUA a luat decizia neobișnuita de a-l acuza oficial pe secretarul de stat Rex Tillerson ca incalca o lege federala care urmarește sa opreasca armatele straine sa inroleze soldați copii, conform unor documente interne consultate de agenția Reuters.…

- China a anunțat duminica ca are in plan construirea sau repararea a 64.000 de toalete publice in intervalul 2018-2020, ca parte din ''revoluția toaletelor'', o inițiativa care are ca scop stimularea turismului și creșterea ponderii acestui sector in cadrul dezvoltarii economice, informeaza Reuters.…

- China si Rusia vor participa luna viitoare, la Beijing, la un exercitiu comun antiracheta simulat pe calculator, a anuntat vineri Ministerul Apararii chinez, pe fondul ingrijorarilor ambelor tari in legatura cu desfasurarea sistemului american de aparare antiracheta THAAD in Coreea de Sud, relateaza…

- Unii oficiali de rang inalt din China practica vrajitoria si sunt dispusi sa creada mai degraba in maestri spirituali si in conceptele occidentale despre democratie decat in Partidul Comunist. Cel putin asa sustine demnitarul Chen Xi, care avertizeaza ca situatia reprezinta un pericol pentru supravietuirea…

- China a reafirmat joi ca propunerea privind 'dubla suspendare' inca reprezinta cea mai buna optiune pentru a reglementa problema nord-coreeana, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Progresele rapide ale Phenianului in dezvoltarea armelor nucleare au alimentat tensiunile regionale, iar sanctiunile…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit în anul 2017 recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, transmit, sâmbata, EFE și Reuters citate de Agerpres. Astfel, în 2017 s-au înregistrat,…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Rex Tillerson a mentionat la finalul lunii septembrie, in Beijing, ca Washingtonul vrea sa vada daca Phenianul este interesat de inceperea unui dialog.Afirmatiile lui Tillerson au fost facute cu ocazia unei vizite pe care secretarul american de Stat a efectuat-o in China. Citeste…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat joi ca nu a fost luata inca nicio decizie daca președintele Donald Trump va avea discuții oficiale cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul APEC, programat sa aiba loc in zilele de 10 și 11 noiembrie in Vietnam, relateaza Reuters. …

- Fermierii sunt indemnați de OMS sa nu mai utilizeze antibiotice pentru stimularea creșterii și prevenirea bolilor la animale, deoarece aceasta practica alimenteaza infecțiile periculoase la oameni, declanșate de superbacteriile rezistente la medicamente, potrivti Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Daca Guvernul punea impozit pe cifra de afaceri, eMag ar fi fost la un pas de “la revedere”, spune, plastic, Iulian Stanciu, CEO si actionar eMag, companie care angajeaza in prezent peste 4.000 de oameni. “Noi speram sa nu fie facute toate modificarile anuntate la codul fiscal”,…