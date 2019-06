Stiri pe aceeasi tema

- China a denuntat joi ceea ce a numit ''o ingerinta'' a Uniunii Europene in problemele din Hong Kong, dupa ce Bruxellesul a criticat proiectul de lege care ar permite extradarea suspectilor din fosta colonie britanica spre China continentala, informeaza AFP. Proiectul noii legi, a carui…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a lansat critici fata de regulamentele UE cu privire la fuziuni, sustinând ca acestea nu reusesc sa ia în considerare dominatia din ce în ce mai mare a Chinei si submineaza eforturile companiilor europene de a concura pe scena mondiala. Într-un…

- Domnule Razvan Popa, dumneavoastra sunteți unul dintre puținii romani care nu au avut șansa unui mandat de europarlamentari. Considerați ca timpul pe care l-ați petrecut la Bruxelles a fost suficient pentru a face tot ceea ce ați intenționat? Cu siguranța este dificil ca in mai puțin de jumatate de…

- Recent, organizația interprofesionala “INTER-BIO” a susținut prezența producatorilor bio la cel mai mare targ de bio-agricultura din Asia, Biofach Shanghai 2019, unde au participat 30 de producatori autohtoni cu produse diverse: produse apicole, vinuri, branzeturi, pește, uleiuri presate la rece, ceaiuri,…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, avertizeaza, intr-o scrisoare transmisa primilor patru oameni din statul roman ca va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din TUE, cunoscuta sub numele de „opțiunea nucleara”, in cazul intrarii in vigoare a modificarilor…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Djukanovic, pro-european, este politicianul cu cea mai mare vechime din Muntenegru si a contribuit la aderarea tarii la NATO, in 2017. In prezent, el depune eforturi pentru succesul candidaturii muntenegrene la UE, in ciuda opozitiei Rusiei, remarca Reuters.Presedintele a explicat ca mijloacele…

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective. Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita perioada…