- Conform acordului, care a fost incheiat in primavara, dar nu a fost facut public, China are acces exclusiv la o parte din baza navala cambodgiana Ream din Golful Thailandei, sustin surse americane si aliate ale publicatiei citate.Aranjamentul sporeste capacitatea Chinei de a-si sustine…

- "Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput…

- Fratele liderului suprem al Coreei de Nord a fost agent CIA. Kim Jong Nam a fost asasinat in februarie 2017 cu un agent neurotoxic extrem de puternic in aeroportul Kuala Lumpur din Malaezia. Chiar fratele sau, dictatorul Kim Jong Um ar fi dat ordinul, dar nu au fost formulate acuzații clare in acest…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate,…

- Marinarii chinezi și americani s-au ciocnit luni pentru a doua oara in doua saptamani in Marea Chinei de Sud, Beijingul protestand fața de prezența unei nave de razboi a Washingtonului, relateaza AFP.

- Reprezentanții armatei SUA a anunțat ca o nava de razboi americana a navigat în apropiere de insula Scarborough Shoal, situata în Marea Chinei de Sud și revendicata de statul chinez. Mișcarea are cel mai probabil scopul de a provoca Beijingul, pe fundalul relației din ce în ce mai…

- Liderul chinez Xi Jinping a remodelat Armata de Eliberare a Poporului intr-o forta care se apropie vertiginos de nivelul fortelor armate americane si in unele cazuri, chiar l-a intrecut. O victorie a Americii in fata unui eventual razboi regional cu Beijingul nu mai este asigurata, noteaza Reuters intr-o…