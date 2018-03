China accelerează creşterea cheltuielilor militare în 2018 China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP.



Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit de premierul Li Keqiang.



China a cheltui in 2017 un total de 151 de miliarde dolari pentru armata…

Sursa articol: agerpres.ro

