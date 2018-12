Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautii rusi Igor Kononenko si Serghei Prokopiev efectueaza marti o iesire in spatiu pentru a inspecta orificiul descoperit in august in capsula Soyuz andocata la ISS, care a provocat o usoara depresurizare pe statia orbitala, relateaza AFP. Iesirea in spatiu a celor doi cosmonauti…

- 2018 are sanse mari sa ocupe locul al patrulea în topul celor mai caldurosi ani înregistrati vreodata pe Terra, au anuntat joi reprezentantii ONU, care au lansat si un avertisment în legatura cu urgenta extrema a acestei situatii globale,

- Rasunatoarea infrangere electorala de la sfarsitul saptamanii trecute a partidului presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen este vazuta ca o consecința a 'pozitiei ei secesioniste' si o invita 'sa-si reconsidere' intransigenta fata de Beijing, informeaza agentia de presa AFP. Tsai a demisionat de la conducerea…

- Cercetatorii au lansat joi un proiect ambitios care are drept obiectiv descifrarea genomului tuturor celor 1,5 milioane de specii complexe cunoscute de pe Terra, termenul de finalizare a proiectului fiind de zece ani, relateaza joi Reuters. Earth BioGenome Project (EBP) este ''urmatorul proiect…

- Scheletul minuscul a fost descoperit in 2003 in desertul Atacama din Chile, fiind considerat mult timp un adevarat mister. Multi au crezut chiar ca este vorba de un schelet de extraterestru, iar testele ADN au durat cinci ani. In cele din urma, oamenii de stiinta de la Universitatea California si…

- Capsula aerospatiala rusa Soyuz MS-08, cu trei astronauti la bord, a aterizat cu succes în stepa kazaha, dupa ce a fost cuplata timp de 197 de zile la Statia Spatia Internationala (ISS), potrivit Centrului de Control al Zborurilor Spatiale din Rusia, citat de EFE.

- Oamenii de stiinta chinezi au descoperit variatii alarmante ale densitatii stratului de ozon, despre care au spus ca ar putea avea un impact important asupra mediului inconjurator, ecologiei si climatului de pe Terra, informeaza Xinhua joi. Tang Chaoli si colegii lui de la Institutul Hefei pentru Stiinte…