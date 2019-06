China a majorat taxele antidumping

Taxele antidumping aplicate la aceste produse sunt cuprinse intre 57,9% si 147,8% pentru companiile din SUA si UE, si intra in vigoare in data de 14 iunie. Decizia vine in urma solicitarilor producatorilor chinezi de tevi si tuburi fara sudura din otel inoxidabil, se arata intr-un comunicat al Ministerului Comertului de la Beijing.



Noile tarife sunt de zece ori mai mare decat cele precedente, de 13% - 14,1%, care erau impuse din 2014 si au expirat in 10 mai.



In 2017, ultimul an din care sunt disponibile date complete, China a importat 9.500 de tone de tevi si tuburi fara sudura…