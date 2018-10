China a legalizat comerţul cu produse obţinute din tigri şi rinoceri China a anuntat luni o reluare limitata a comertului cu produse obtinute din tigri si rinoceri, spre nemultumirea aparatorilor animalelor, care se tem de o veritabila explozie a traficului cu aceste specii amenintate cu disparitia, informeaza AFP. Comertul cu astfel de produse, precum oasele de tigru si coarnele de rinocer, va putea fi autorizat in anumite circumstante "speciale", a anuntat guvernul chinez intr-o circulara semnata de prim-ministrul tarii, Li Keqiang. Printre acestea, autoritatile de la Beijing citeaza cercetarea stiintifica, vanzarea de opere de arta si "cercetarile si tratamentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

