China a lansat pentru prima dată în istoria sa o rachetă spaţială de pe o platformă marină Racheta Long March 11 a fost lansata de pe o rampa construita pe o barja uriasa semisubmersibila si aflata in Marea Galbena, situata intre China si Peninsula Coreeana, la ora locala 12:06 (04:06 GMT), a raportat agentia spatiala chineza (CNSA). Mica racheta, construita pentru a fi manevrata cu rapiditate, inclusiv de pe situri mobile de lansare, precum vapoare, a transportat la bordul ei sapte sateliti - doi experimentali si cinci comerciali -, care au fost plasati pe orbita. Unul dintre sateliti masoara viteza vanturilor de la suprafata marii si va putea fi utilizat pentru a prevedea formarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

