- Pentru ca anuntul a fost urmat de un val de critici pe internet, cenzorii au interzis pe internet mai multe cuvinte si sintagme, printre care: "pe viata", "Xi Zedong" (n.r. nume hibrid format din numele lui Xi Jinping si cel al lui Mao Zedong), "cultul personalitatii", "imortalitate", "a emigra". Litera…

- Companiile gigant din China care au fuzionat și s-au extins extrem de mult in strainatate in ultimii ani au inceput sa „deranjeze” Guvernul de la Beijing. Partidul le taie elanul. Sunt companii care investesc masiv peste hotare.

- China dezvolta tehnologiile necesare pentru fabricarea unui portavion nuclear, conform unui reportaj dat publicitații miercuri de catre televiziunea de stat chineza. Este vorba de cel mai recent proiect al autoritaților de la Beijing, pentru a-și moderniza armata.

- Ofensiva cenzurii continua in China, unde președintele Xi Jinping iși intarește poziția dictatoriala pe toate fronturile legislative. Ultima mutare: interzicerea literii "n" pe internet, scrie Digi24.ro.

- Politologul și scriitorul Dan Pavel avertizeaza ca partidul comunist chinez copiaza modelul ”Putin” și pregatește inlaturarea obstacolelor formale legale pentru a-l menține indefinit la putere pe Xi Jinping, ca președinte al ”republicii”.

- Renunțarea la limitarea mandatelor de președinte deschide calea pentru lideri pe viața. Deși pare o demonstrație de putere absoluta, decizia poate fi semnul unei slabiciuni, Xi incercand sa evite ascensiunea unor potențiali rivali politici

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Europarlamentari din mai multe state i-au scris presedintelui chinez Xi Jinpig, cerandu-i eliberarea imediata si neconditionata a editorului suedez Gui Minhai. De cealalta parte, un ziar apartinand partidului comunist a criticat dur modul in care presa a prezentat subiectul, numindu-i pe jurnalisti…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat miercuri China sa nu lege investitiile in Balcani de chestiunile politice, in contextul in care regimul comunist de la Beijing este acuzat ca incearca sa faca din aceasta regiune o baza de extindere a influentei sale in Europa.

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Harry Harris, amiral al Marinei Statelor Unite, nominalizat sa preia postul de ambasador in Australia, a declarat in Congres ca America ar trebui sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China. Harris, care se bazeaza pe Australia pentru a sustine sistemul international bazat…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Situatia acestui oras sud-african lovit de seceta este doar un exemplu extrem al problemei asupra careia experti in domeniu au avertizat de foarte mult timp – deficitul de apa. In pofida faptului ca apa acopera 70% din suprafata Pamantului, apa si in special apa potabila nu are rezerve din abundenta…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

- Comisia Europeana (CE) a introdus taxe antidumping de la 17,2% la 27,9% pentru otelul rezistent la coroziune provenit din China, dupa ce, in urma unei investigatii, s-a descoperit ca produsele beneficiau de subventii ilegale din partea autoritatilor de la Beijing, transmite DPA.

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP. Theresa May si-a inceput vizita in marele…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Simona Halep a petrecut 16 saptamani pe primul loc mondial, iar…

- Cotidianul britanic The Guardian a scris, luni, într-un material dedicat turneului feminin de simplu din cadrul Australian Open, ca Simona Halep a fost implicata în cele mai frumoase partide ale competitiei si ca si-a câstigat o noua „legiune” de admiratori în…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Autoritatile de la Beijing au anuntat noi interdictii care se adauga la cele deja existente si deja numeroase intr-o China care altfel se ambitioneaza sa devina un punct de neocolit al relatiilor si afacerilor internationale. Potrivit unei decizii a Administratiei generale a presei, editurilor, radiodifuziunii,…

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Calul din Garda republicana oferit de presedintele francez, Emmanuel Macron, presedintelui chinez, Xi Jinping, se afla în prezent în carantina la Beijing, a anuntat marti presa oficiala, care a publicat imagini cu acest animal, fotografiat în timp ce se afla într-o boxa, informeaza…

- Prietenia adevarata exista. O demonstreaza un porc din China, care și-a salvat amicul de la moarte cand doi barbați au vrut sa-l taie. Animalul s-a napustit infuriat spre oameni și l-a aparat pe prietenul sau.

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Vorbind la un eveniment militar din provincia nordica Hebei, cu o caciula neagra de blana pe cap, cu manuși de piele și imbracat intr-o haina groasa de camuflaj, Xi Jinping s-a adresat unui numar 7.000 de militari. Armata „trebuie sa creeze o elita și o forța care sa fie pregatita mereu pentru lupta…

- China va scuti, temporar, companiile straine de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, in speranta ca astfel isi va creste atractivitatea in randul firmelor si investitorilor straini, mai ales in conditiile recentei reforme fiscale adoptate in SUA, transmite AFP. Aceasta scutire,…

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie ''condus…

- Dupa ce anul trecut anuntau interzicerea vehiculelor autonome pana la finalizarea si aprobarea unui cadru legal care sa reglementeze folosirea acestora, autoritatile chineze au revenit asupra acestei decizii, dand unda verde pentru o noua runda de teste pe drumurile publice. Decizia anuntata de Comisia…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Dupa ce presedintele SUA a numit, in raportul cu privire la securitatea nationala, Rusia si China drept ”puteri rivale”, Moscova si Beijing au denuntat caracterul agresiv si contradictoriu al declaratiilor lui Trump. Protectia armata a teritoriului american si a americanilor, prosperitatea economiei,…

- WannaCry, atacul care a vizat zeci de mii de institutii din peste 74 de tari, a fost pornit la comanda unui actor statal, ca o masura de razbunare a sanctiunilor impuse de comunitatea internationala. Potrivit investigatiilor facute de specialisti in securitate informatica din Statele Unite, o grupare…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, vizita efectuata recent de catre presedintele sud-coreean Moon Jae-In în China, care ar fi "cersit" aplicarea unor presiuni sporite si a unor sanctiuni noi împotriva regimului de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in facut apel, joi, catre "un nou inceput" in relatii dintre Coreea de Sud si China si cooperarea mai buna a acestora in rezolvarea crizei nord-coreene, in cadrul unei intalniri la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- O scurgere de informații sugereaza ca cel puțin cinci tabere pentru refugiați vor fi construite la granița dintre China și Coreea de Nord, pentru a fi folosite de catre autoritațile de la Beijing in cazul in care dictatura lui Kim Jong-un se va prabuși și un val de nord-coreeni vor forța frontiera,…

- China planuieste sa construiasca tabere de refugiati la granita cu statul nord-coreean, ca urmare a intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreea si a posibilitatii declansarii unui conflict in regiune, informeaza site-ul cotidianelor The Telegraph si The Guardian.

- Coreea de Nord este "cea mai mare amenintare imediata pentru Statele Unite", iar potentialul unui razboi intre SUA si Coreea de Nord creste de la o zi la alta, a atras atentia H.R. McMaster, la Forumul National de Aparare Reagan, informeaza The Guardian. "Cred ca este in crestere in fiecare zi, ceea…