China a inaugurat cel mai mare aeroport din lume. Cladirea futurista este in intregime la inaltime și are un acoperiș cat 25 de terenuri de fotbal Presedintele chinez Xi Jinping a inaugurat miercuri noul aeroport din Beijing, o constructie ultramoderna in forma de stea de mare, cu cateva zile inaintea de celebrarea a 70 de ani de regim comunist. Aeroportul Internaţional Daxing, situat la 46 de kilometri de centrul capitalei, urmează să funcţioneze la capacitate maximă în 2025, cu 72 de milioane de pasageri pe an, ceea ce ar însemna un record mondial pentru…