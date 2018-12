Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica in China. In urma unei explozii, cel putin 22 de persoane au fost ucise, iar alte 22 ranite, miercuri, in apropierea unei uzine chimice, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- O mașina a intrat, joi, intr-un grup de copii. Cinci dintre elevii care se aflau in fața școlii și-au pierdut viața și alți 18 au fost raniți. Incidentul s-a produs in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat…

- Superioritatea militara americana s-a erodat pana la un nivel periculos și SUA pot pierde un razboi contra Chinei sau Rusiei, avertizeaza un raport al Congresului, care evalueaza strategia de aparare a...

- Un studiu realizat de Camera americana de Comert din sudul Chinei arata ca, odata cu intrarea in vigoare a suprataxarii importurilor de ambele parti, marjele de profit au inceput sa intre la apa. Comenzile sunt in scadere. Companiile americane sunt cele care resimt din plin aceste tensiuni comerciale,…

- China a produs doi miliardari pe saptamana in 2017, potrivit unui raport al bancii elvetiene UBS si al auditorilor PwC, astfel incat numarul miliardarilor din tara a ajuns la 373, cu o avere comuna de 1.120 de miliarde de dolari. Raportul apreciaza in prezent China ca fiind liderul statelor…

- Taifunul Mangkhut a ajuns duminica dupa-amiaza in sudul Chinei, dupa ce anterior a devastat nordul statului Filipine, provocand cel putin 49 de decese, cele mai multe din cauza alunecarilor de teren si inundatiilor, informeaza presa internationala.

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

