- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul ministerului, citat de News.ro.

- ”In acest moment nu avem pesta porcina in Teleorman” Autoritațile teleormanene au intensificat masurile suplimentare pentru impiedicarea raspandirii virsului de pesta porcina africana in județul Teleorman, ca urmare a faptului ca in județul Giurgiu a fost confirmat al 12-lea focar de pesta porcina africana.…

- Boala a fost depistata in data de 3 august, cand la o mica ferma din Liaoning, oras aflat in provincia indepartata de Nord-Est a Chinei, 47 din 383 de porci au murit. De acolo, virusul s-a raspandit in alte cinci provincii: Anhui, Henan, Heilongjiang, Jiangsu si Zhejiang. Autoritatile au intensificat…

- Circa 14.500 de porci au fost sacrificati intr-un oras din estul Chinei, tara care este prima crescatoare de porci la nivel mondial si in prezent se lupta sa combata o inedita epidemie de pesta porcina africana, transmite agerpres.ro.

- Autoritatile sanitar-veterinare din Buzau monitorizeaza continuu un operator economic care detine o ferma in judet, dar si o exploatatie de crestere a porcilor in Braila. Ferma acestuia din judetul invecinat a fost afectata de virusul pestei porcine africane, motiv de ingrijorare pentru inspectorii…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat la Constanta, la o sedinta de lucru a Centrului de Lucru Local de Combatere a Bolilor, unde primari, viceprimari si reprezentanti a asociatilor din Dobrogea au fost prezenti.Pesta porcina africana a fost principalul subiect de discutii.Au fost…

- Prefectura Constanța a convocat, urgent, o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor la Animale dupa ce in gospodaria unui localnic din Vadu Oii, la granița cu județul Ialomița, s-a confirmat un focar de pesta porcina, 100 de animale urmand sa fie sacrificate. Autoritațile au luat masuri de…

- Actul normativ stipuleaza ca in condițiile in care exista cazuri de porcine neidentificate, este necesar ca, in cadrul masurilor aplicate pentru lichidarea rapida a focarelor de pesta porcina africana, aceste animale sa fie identificate și inregistrate, potrivit legii, inainte de evaluare și ucidere…