- Un cetatean chinez, suspectat ca ar fi spionat ingineri si cercetatori americani in favoarea Beijingului, a fost arestat, au anuntat procurori americani, relateaza BBC News preluat de news.ro.Ji Chaoqun, in varsta de 27 de ani, a fost arestat la Chicago si acuzat ca a actionat ca agent strain…

- Comitetul International Olimpic (CIO) s-a declarat marti "extrem de increzator" in ce priveste activitatea depusa de Beijing pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 si a salutat faptul ca numarul schiorilor din China "a crescut de trei ori in doi ani", relateaza AFP Capitala Chinei va…

- Autoritatile chineze au arestat la inceputul saptamanii un barbat ce face parte din minoritatea etnica uighur pentru ca avea ceasul fixat altfel fata de cum era la Beijing, a declarat Human Rights Watch intr-un comunicat, informeaza site-ul...

- China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane, informeaza Xinhua. Documente publicate marti de OMC arata ca, potrivit Beijingului, Washingtonul…

- Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia Xinhua. 'La ora locala 10.50 (02.50 GMT), 18 persoane erau deja confirmate moarte. Operatiunile de salvare continua', potrivit presei, care citeaza serviciile…

- In acest discurs, sustinut la biblioteca prezidentiala Ronald Reagan, Tsai Ing-wen, care era in drum spre Paraguay, a aparat valorile democratice, in ciuda protestelor Beijingului care a cerut Washingtonului la sfarsitul lunii iulie sa opreasca tranzitul liderului taiwanez prin Statele Unite, relateaza…

- Presedinta Changsheng Bio-technology Co Ltd, o companie producatoare de vaccinuri acuzata de falsificarea datelor, si alte 14 persoane implicate in acest caz au fost retinute de autoritatile chineze, au relatat marti media de stat, scrie agerpres.ro.

- Uniunea Europeana si China au semnat luni la Beijing prima lor declaratie comuna din 2015, in urma unei reuniuni intre presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European Donald Tusk si premierul chinez Li Keqiang, transmite dpa. Documentul de opt pagini abordeaza…