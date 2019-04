China a ajuns la rezerve valutare record, în ciuda războiului comerial cu SUA Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au inregistrat luna trecuta o crestere peste asteptari, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate de Banca centrală a Chinei, în luna martie rezervele valutare ale Chinei au crescut cu aproape nouă miliarde de dolari ajungând la 3.099 miliarde dolari, cel mai ridicat nivel de după luna august 2018. Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la o creştere de cinci miliarde dolari, până la 3.095 miliarde dolari. "Dolarul american s-a apreciat uşor în luna martie graţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

