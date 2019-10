Stiri pe aceeasi tema

- China a dat marti lovitura de incepere manifestatiilor prilejuite de implinirea a 70 de ani de la proclamarea regimului comunist cu 70 de lovituri de tun trase din imensa Piata Tiananmen, in centrul Beijingului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Nimic nu poate zdruncina fundamentul marii noastre…

- China a dat marti lovitura de incepere manifestatiilor prilejuite de implinirea a 70 de ani de la proclamarea regimului comunist cu 70 de lovituri de tun trase din imensa Piata Tiananmen, in centrul Beijingului, relateaza AFP. "Nimic nu poate zdruncina fundamentul marii noastre natiuni. Nimic nu poate…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis luni ca va continua sa respecte autonomia Hong Kong, in timp ce fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997, este din iunie zguduita de manifestatii pro-democratie, informeaza AFP. Seful statului chinez s-a exprimat in cursul unei receptii la…

- Presedintele chinez Xi Jinping a adus un omagiu luni predecesorului sau Mao Tze-dun, pentru mostenirea controversata, in ajunul sarbatoririi a 70 de ani de catre regimul comunist, relateaza France Presse. Insotit de demnitari ai regimului, actualul presedinte, descris uneori ca cel mai puternic lider…

- Presedintele chinez Xi Jinping a adus un omagiu luni predecesorului sau Mao Tze-dun, pentru mostenirea controversata, in ajunul sarbatoririi a 70 de ani de catre regimul comunist, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Insotit de demnitari ai regimului, actualul presedinte, descris uneori ca…

- La 70 de ani de la instaurarea comunismului in China, Xi Jinping testeaza loialitatea jurnalistilor chinezi fata de regimul pe care il conduce cu un examen despre marxism-leninism si gandirea sa politica.

- Protestele din Hong Kong au intrat intr-a noua saptamana, iar autoritatile de la Beijing par sa-si fi pierdut rabdarea. La granita orasului sunt masate forte impresionante, politisti si militari deopotriva, iar mesajul Chinei este, "daca protestele nu se opresc, vor fi inabusite in sange".…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…