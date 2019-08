Chillon, seful Razer pe Europa: Iluminarea RGB a perifericelor, tendinta majora in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și Donald Trump vor discuta, printre altele, și despre programul de vize Visa Waiver in timpul intalnirii pe care o vor avea pe 20 august la Washington. Președintele roman va efectua in zilele de 19 și 20 august o vizita la Washington la invitația omologului sau american. Klaus Iohannis…

- Adevaratul dublu standard european consta in faptul ca Romania nu are aceeasi sansa in fata europenilor pentru a putea pune pe piata UE marfuri romanesti, a declarat vineri noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, marți ca implementarea sistemului AML, care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, costa sub un milion de euro, și nu aproape 30 de milioane de euro așa cum se vehicula in spațiul public. Este fals total (sistemul AML costa 28 milioane de euro, n.r.) E o…

- Noul Ordin privind nivelul de interventie in cazul speciilor lup si urs va fi aplicat punctual, in functie de situatie, deci nu va veni cineva sa impuste la intamplare 140 de ursi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Mihai Dragan, directorul de comunicare din Ministerul Mediului. "Ordinul…

- Romania se claseaza pe primul loc in topul tarilor cu cea mai ridicata rata combinata a daunei din Europa, la egalitate cu Islanda (la finele trimestrului al treilea din 2018), fapt care sugereaza o eficienta scazuta a sectorului asigurarilor si...

- Președintele organizației municipale a PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir, cere demisia lui Liviu Dragnea: „Sa știi ca PSD nu este al tau și al lui Codrin Ștefanescu și sa mai știi ca milioane de PSD-iști te detesta”.Dan Ioan Cușnir a spus, luni, într-o conferința de presa, ca daca PSD…

- Intrebat, marti, la Craiova, unde si-a lansat ultimul volum, care a fost mesajul pe care l-a primit de la liderii europeni la summitul de la Sibiu, Klaus Iohannis a raspuns: "Pentru liderii europeni, Romania conteaza. Pentru liderii europeni, romanii conteaza. Am spus acest lucru si cu alta ocazie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la Craiova, ca pentru liderii europeni Romania conteaza, singurii care nu conteaza fiind cei de la PSD pentru modul in care au guvernat in ultimii doi ani si jumatate. Seful statului sustine ca, din cauza faptului ca ”PSD incearca sa indoaie legile pentru…