Stiri pe aceeasi tema

- Licitatiile organizate de ANAF sunt o ocazie uriasa de a face achizitii mari, la preturi mici. Deși nu se promoveaza mai niciodata licitațiile, cumparatorii se inghesuie sa profite de preturile mult mai mici decat cele de pe piata.

- Dintre cei testati, Mircea Razvan Pop a fost solicitat de U Cluj, iar CSM Oradea l-a imprumutat pana in vara anului 2019. Mijlocas lateral sau atacant, Pop joaca pentru grupa juniorilor republicani B a „sepcilor rosii”, unde are evolutii apreciate. Mircea Razvan Pop a facut…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele organizatiei judetene Bihor a Partidului National Liberal, a demisionat din functia de prim-vicepresedinte pe strategii politice al PNL. "La...

- E scandal uriaș in județul Dambovița, dupa ce primarul din Gura Foii a fost amenințat cu moartea de un fost jandarm. Edilul Radu Georgescu susține ca este terorizat de un barbat, fost angajat al Jandarmeriei, care i-ar fi cerut sa-l scape de un dosar penal. Barbatul are 34 de ani si este un fost angajat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, impreuna cu lucratori din cadrul ITPF Oradea, ITPF Timișoara, BCCO Oradea, SCCO Satu Mare, IPJ Satu Mare și IPJ Bihor sprijiniți de catre lucratori din cadrul…

- Polițiștii cauta o fetița de 9 ani disparuta luni, in Oradea, dupa ce aceasta a plecat la plimbare cu un cațel și nu s-a mai intors la domiciliul matușii sale, la care se afla in vizita. Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor transmis, luni, oricine poate oferi detalii cu privire la minora disparuta…

- Marți, 24 iulie, in jurul orei 5:50, pe DN1 E60, pe raza localitații Negreni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, in varsta de 34 de ani, din județul Bihor, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Negreni, dinspre Cluj-Napoca…

- „Aproape sigure sunt transferurile unor jucatoare de perspectiva, care tocmai au terminat junioratul. Boldor Roxana, Roman Lorena sunt deja nume cunoscute pentru echipa noastra, insa Snakovschi Jessica, Tudose Denisa și Damian Mihaela sunt nume noi pentru Crișul, dar cu experiența la nivel…