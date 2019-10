Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenta la Santiago si i-a incredintat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, dupa o zi de ciocniri violente izbucnite in urma protestelor impotriva cresterii preturilor la transportul cu metroul,…

- Poliția a interzis desfașurarea protestelor organizate la Londra de catre Extinction Rebellion, mișcare ecologista care a recurs la nesupunere civila și proteste care au avut ca ținta, in ultimele saptamani, cladiri guvernamentala și sedii ale instituțiilor financiare, transmite Reuters. ”Orice adunare…

- Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, a decretat joi stare de urgenta in toata tara, care este paralizata de grevele si protestele impotriva cresterii cu peste 100% a preturilor la carburanti, proteste soldate cu zeci de raniti, transmite AFP.

- Zeci de persoane au fost arestate sâmbata, la Paris, în contextul în care protestele desfașurate de susținatorii mișcarii „Vestele Galbene” au fost reluate, relateaza Mediafax citând BBC.Sute de persoane s-au adunat sâmbata în mai multe locuri…

- Cazul fetitei din Cluj-Napoca care nu a fost operata timp de o luna din cauza ca medicii erau in concediu, relatat de „Adevarul” la inceputul saptamanii, a ajuns in Parlament. Deputatul Emanuel Ungureanu cere ministrului Sanatatii control la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Cluj si demiterea directorului…

- Cel putin sase persoane au fost ranite sambata in Srinagar, principalul oras din regiunea Kashmir, in contextul protestelor izbucnite in urma deciziei Indiei privind retragerea statutului special al regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O bomba a explodat sambata seara la o nunta din capitala afgana Kabul provocand ranirea a cel putin 20 de persoane, au declarat oficiali si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Explozia, care nu a fost revendicata pana acum, s-a produs intr-o zona destinata barbatilor…

- Un avion rusesc de pasageri a aterizat de urgenta, joi, in apropiere de Moscova, la scurt timp dupa decolare, din cauza ca mai multe pasari au fost aspirate de motoare, a anuntat compania aeriana, scrie Reuters.