Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat, Mike Pompeo, a inceput vineri o vizita de trei zile in Chile, Paraguay și Peru, trei țari care se dezvolta rapid intr-o regiune in care prezența Chinei ingrijoreaza Washington-ul, iar criza din Venezuela a escaladat, potrivit Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua incepand de joi un turneu in America Latina, unde va face o escala de partea columbiana a frontierei cu Venezuela, intr-o incercare de a mentine pe linia de plutire campania Statelor Unite ale Americii vizand inlaturarea de la putere a presedintelui…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat cu omologul sau rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, despre problemele legate de Venezuela; cele doua parti si-au facut ulterior cunoscute punctele de vedere divergente exprimate in convorbire, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Presedintele parlamentului venezuelean, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, cu sprijinul SUA, spune ca a avut o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, primul sef stat care a recunoscut autoritatea sa, scrie AFP. "Da, am discutat…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…