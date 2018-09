Stiri pe aceeasi tema

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 701 persoane, 75 de autovehicule și 41 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In perioada 7 – 14 septembrie, au fost localizate,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 689 de persoane, 55 de autovehicule si 43 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Potrivit Politiei Romane, in perioada 31 august 7 septembrie…

- Un irakian suspectat de activitați de terorism a fost expulzat de pe teritoriul Romaniei. Irakianul avea conexiuni cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, anunța Serviciul Roman de Informații. ”Astazi, 2 august 2018, cetațeanul irakian FJF, aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul…

- O piața unica in lume din Bolivia unde se vand leacuri babesti si prafuri magice vrea sa fie acceptata in patrimoniul universal UNESCO. Piața Vrajitoarelor din La Paz este, de ani buni, un obiectiv turistic important.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 548 de persoane, 79 de autovehicule și 47 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 13 – 20 iulie, au fost localizate, pe teritoriul…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- Dupa ce a fost membru UDMR timp de 28 de ani, Peter Eckstein Kovacs a demisionat, sâmbata, din partid din cauza apropierii de PSD și de legile anti-Justiție. Acum, politicianul spune ca ar fi și alți UDMRiști care-i împartașesc opiniile.