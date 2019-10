Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat marți, prin intermediul unui discurs, un pachet de masuri sociale care sa ii linișteasca pe oamenii care au ieșit in strada, informeaza Agerpres. Astfel, intenția acestuia este de a pune capat protestelor din ultimele zile provocate de cresterea preturilor…

- Salarii taiate și sute de bugetari dați afara sunt afirmațiile din tabara liberalilor care ingrijoreaza opinia publica, chiar daca s-au straduit sa infirme cele inițial afirmate. Se anunța mișcari de protest.

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- Clericul irakian Moqtada Sadr a facut apel vineri la demisia Guvernului și organizarea unor alegeri anticipate care sa fie monitorizate de experți internaționali, se arata intr-un comunicat al cabinetului sau, relateaza Reuters preluat de mediafax."Guvernul ar trebui sa demisioneze și sa fie…

- Procurorii australieni au nevoie de aprobarea guvernului inainte de a formula acuzatii impotriva jurnalistilor, a atras atentia, luni, ministrul Justitiei, Christian Porter, transmite Reuters. Prin solicitarea...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat marti ca pentru motiunea de cenzura au semnat pana in prezent 238 de parlamentari, dintre care 20 sunt din partea ALDE. "In momentul acesta, din...

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o intalnire pentru a stabili o strategie comuna in vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul președintelui…

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.