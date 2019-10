Chile: Peste un milion de protestatari au manifestat paşnic pentru reforme sociale Peste un milion de persoane au protestat pasnic, vineri, pe strazile capitalei Santiago de Chile, informeaza dpa si AFP. "Multimea marsaluieste astazi, vesela si pasnica, iar chilienii cer un Chile mai drept si mai solidar, ceea ce deschide cai marete ale viitorului si sperantei. Cu totii am ascultat mesajul. Ne-am schimbat cu totii. Uniti si cu ajutorul lui Dumnezeu, vom parcurge drumul catre acel Chile mai bun pentru toti", a scris pe Twitter presedintele Sebastian Pinera, conform EFE. Cu toate acestea, cea mai repetata solicitare in cadrul protestelor in masa care au avut loc in toata tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

