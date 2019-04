Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti "condoleante" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti 'condoleante' omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Romanul ”Cocoșatul de la Notre-Dame”, de Victor Hugo, a urcat marți pe primul loc în lista celor mai bine vândute carți pe Amazon Franța, dupa ce un incendiu a devastat faimoasa catedrala din Paris, scrie Bloomberg. Cartea spune povestea frumoasei Esmeralda și a lui Quasimodo,…

- Mai multi francezi detinatori ai unor averi impresionante au deschis imediat carnetul de cecuri: familia Pinault a promis 100 milioane de euro, urmata la cateva ore de grupul de lux LVMH si familia Arnault, detinatorii celei mai mari averi din Franta, care au anuntat o donatie de 200 milioane de euro,…

- Presedinta Ligii de fotbal profesionist (LFP), Nathalie Boy de la Tour, a promis marti ca fotbalul francez "se va mobiliza pentru a putea ajuta financiar la reconstructia" catedralei Notre-Dame din Paris, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, informeaza AFP. "Lumea fotbalului…

- Familia de industriasi francezi Pinault, care prezideaza grupul de lux Kering, a deblocat 100 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, prin intermediul companiei sale de investitii Ar...

- Familia de industriasi francezi Pinault, care prezideaza grupul de lux Kering, a deblocat 100 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, prin intermediul companiei sale de investitii Artemis, a declarat pentru AFP presedintele acesteia Francois-Henri Pinault.

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…