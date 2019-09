Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Intervenție Blaj a intervenit, sambata, in jurul orei 20.00, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in localitatea Blaj. Au fost implicate patru persoane, dintre care una a necesitat ingrijiri medicale.. Poliția va stabili cauzele producerii accidentului. Post-ul Accident la…

- Percheziții in casa si curtea lui Gheorghe Dinca Foto: Agerpres / ,,Casa Groazei,, - Caracal Anchetatorii au perchezitionat si astazi, în cautare de noi probe, casa si curtea lui Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua tinere din Caracal. Continua, de asemenea,…

- ai multe persoane au fost ucise și o persoana este in arest dupa ce un tip inarmat a intrat astazi Mall-ul Cielo Vista situat la granița cu Texas, vizavi de Juarez, Mexic, in El Paso, care are aproximativ 680.000 de rezidenți. Poliția a raspunsprin tragatori activi din mall, și sgt. Enrique Carrillo,…

- Expertul criminolog Dan Antonescu a identificat o posibila dovada a faptului ca Gheorghe Dinca nu ar fi ucis-o pe Alexandra ci, de fapt, aceasta a fost 'livrata' de individ unei rețele de traficanți de carne vie."Il suspicionez ca fiind unealta unor oameni care se ocupa cu traficul de persoane.…

- Politia rusa a arestat sambata zeci de persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata primariei din Moscova cerand alegeri libere, informeaza France Presse. Opozitia rusa a chemat la manifestatie pentru a protesta impotriva respingerii candidaturilor reprezentantilor sai…

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 13:30 (17:30 GMT) intr-un comisariat de politie situat in nordul capitalei chiliene. ''Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator'', a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar.Ranitii…

- SMECHERI… Caz incredibil petrecut in satul Cantalaresti, acolo unde mai multe persoane au fost mintite de trei barbati, care s-au dat drept inspectori E-ON, pacalindu-i pe saracii oameni sa semneze pentru… ENEL! “Era in jur de 14.30, cand in poarta mi-au batut mai multe persoane. Erau trei barbati,…

- Exista multe modalitați groaznice de a muri, dar tortura cu șobolani – folosita chiar și in zilele noastre – ar putea fi cea mai rea dintre ele. Oamenii au o istorie indelungata de a gasi moduri inventive in care sa-și faca rau unul celuilalt. Au fost nascocite nenumarate dispozitive de tortura, insa…