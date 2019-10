Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au murit intr-un incendiu in Santiago de Chile in timpul protestelor care au izbucnit in oras dupa ce presedintele a anuntat majorarea pretului pentru calatoria cu metroul de la 800 la 830 de pesos (1,17 dolari), anunța Știrile Pro TV. Guvernul a declarat stare de urgența in…

- Dacian Cioloș cere ca președintele Klaus Iohannis sa convoace consultari la Cotroceni cu toate partidele politice responsabile din Romania și sa prezinte un calendar. Liderul PLUS mai cere declanșarea alegerilor anticipate parlamentare, dupa dizolvarea actualului Parlament, conform Mediafax.„Dupa…