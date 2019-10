Stiri pe aceeasi tema

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de…

- Sapte persoane au fost ucise in revoltele si jafurile de trei zile din Chile, iar presedintele Sebastian Pinera a declarat ca tara este „in razboi”. Revoltele care s-au transformat in cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii in tara sud-americana au fost cauzate de o majorare a preturilor…

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP preluata de agerpres.Vezi și: Laura Codruta Kovesi, desfiintata…

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP. Pentru a doua noapte consecutiv, o masura de stare de asediu a fost decretata…

- Liderul Hezbollah libanez Hassan Nasrallah a afirmat sambata ca miscarea sa a decis sa riposteze la atacul cu drona de saptamana trecuta impotriva unui fief din Beirut, atac atribuit Israelului, transmite AFP, potrivit Agerpres. Israel trebuie "sa plateasca pretul" acestui atac iar Hezbollah trebuie…

- Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cu 57 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters. Explozia s-a…

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 13:30 (17:30 GMT) intr-un comisariat de politie situat in nordul capitalei chiliene. ''Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator'', a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar.Ranitii…

- Tara sud-americana a fost afectata de o serie de pene masive de curent in luna martie, cea mai grava astfel de criza din ultimele decenii. Milioane de persoane au fost afectate de respectivele pene, care au dus si la intreruperea alimentarii cu apa si prabusirea retelelor de telecomunicatii. Potrivit…