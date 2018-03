Stiri pe aceeasi tema

- La 18 martie s-au implinit 4 ani de la anexarea Crimeei si declansarea agresiunii militare ruse din Estul Ucrainei. O sarbatoare trista, salutata de Moscova prin Victoria asteptata a lui Vladimir Putin intr-un nou mandat prezidential.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca l-ar putea intalni „intr-un viitor nu prea indepartat”, relateaza Agerpres.

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a felicitat luni pe importantul sau aliat rus Vladimir Putin pentru victoria "logica" in alegerile prezidentiale de duminica, spunand ca este rezultatul "performantelor sale remarcabile", relateaza AFP. Angajamentul militar al Rusiei din septembrie…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- La o conferința de presa dupa ce a ”caștigat” alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a comentat acuzațiile Londrei ca Moscova a fost in spatele atacului chimic din Salisbury, care a dus la otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, fiicei sale Iulia, și alți 20 de oameni. Potrivit liderului rus,…

- Vladimir Putin a fost reales duminica in al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi, transmite News.ro . Este un scor cu 13 puncte mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Vladimir Putin a fost ales președintele Rusei pentru inca șase ani, dupa ce, potrivit exit-poll-ului, poeste 70% dintre rușii care s-au prezentat la urne l-au ales. Cu un mandat pana in 2024, Putin va ajunga sa fie la putere timp ce 25 de ani, daca luam in calcul și cele doua mandate in care a fost…

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. 0 0 0 0 0 0

- Undeva, la periferia capitalei Federației Ruse, intr-un imobil care nu iese cu nimic in evidența in peisajul dominat de cvartale de cladiri in stil brutalist, se afla un laborator de maxima importanța.

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Cine este Alexei Navalnii, principala voce a opoziției intr-o Rusie dominata de Vladimir Putin, caruia nu i s-a permis sa candideze la alegerile prezidențiale din 18 martie , din cauza condamnarii penale pe care o are la activ. Dupa mai mulți ani in care a fost vocea opoziției și a fost considerat de…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Vladimir Putin s-a deplasat miercuri dupa-amiaza in orasul Sevastopol, unde a salutat decizia istorica luata de locuitorii Crimeei acum trei ani privind unirea cu Rusia. "Prin aceasta decizie, ati restabilit dreptatea istorica incalcata in perioada sovietica prin separarea Crimeei de Rusia", a declarat…

- Potrivit postului elen de televiziune Skai TV, Ivan Savvidis ar fi urmarit de poliție. Procurorii au lansat deja o investigație, dupa ce proprietarul lui PAOK a patruns pe teren cu un revolver, amenințand arbitrul și oficialii lui AEK Atena duminica seara. S-ar fi emis un mandat de arestare pe numele…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Dupa mitingul de sustinere a presedintelui Vladimir Putin, desfasurat in 3 martie, la Moscova, pe retelele de socializare s-a raspandit rapid o fotografie unde seful statului rus o saruta dragastos pe frunte o blonda, de...

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Departamentul de Stat american a aprobat oficial joi vanzarea catre Ucraina a unor rachete antitanc care includ sistemul avansat Javelin, confirmand o decizie ce risca serios sa irite Moscova, adversara a Kievului, relateaza AFP, conform Agerpres.Citește și: Demisie ȘOC in SUA: Trimisul special…

- Vladimir Putin a ținut un discurs despre starea națiunii, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentale. El a dat o lovitura de imagine, cand a anunțat mai multe realizari ale cercetarii rusești in domeniul militar. ”La disparitia URSS, Rusia era plina de datorii, economia nu functiona si „partenerii…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Pasagerii unui avion de linie din Siberia au relatat ca sunt blocati in aparat pe platforma aeroportului, cu usile deschise, in timp ce afara este ger, din cauza sosirii avionului presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP.Pasagerii acestui zbor cu destinatia Moscova au indicat pe retelele…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Kremlinul a calificat, ieri, drept "defaimatoare" declaratiile lui Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sistematic a sportivilor rusi la Jocurile Olimpice. "Este o noua defaimare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin știa despre schemele de dopaj in sportul rusesc, care au fost inițiate pentru a asigura victoria sportivilor ruși la Jocurile Olimpice din 2008 și 2012, sustine televiziunea germana ARD, care citeaza un interviu cu Grigory Rodcenkov, fostul sef al laboratorului anti-doping…

- Zeci de mii de rusi au protestat astazi in toata tara. Oamenii i au cerut lui Vladimir Putin, sa renunte la Putere dupa ce, principalul oponent al presedintelui, nu a avut voie sa candideze la alegerile prezidentiale din primavara. Mai mult, acesta a fost retinut de politisti, pentru ca s a alaturat…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- „Valul de atacuri asupra bazelor rusești in Siria, inclusiv cu utilizarea de drone, a descoprit noi vulnerabilitați in incercarile președintelui Vladimir Putin de a consolida prezența militara permanenta, la doar cateva saptamani dupa ce el a anunțat victoria,“ – scrie The Wall Street jurnal. „Experții…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE. "Pe Lenin…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Patru curse aeriene au fost perturbate in aceasta dimineața din cauza ceței dense. Cursa Chișinau - Istanbul și Istanbul - Chișinau au fost anulate, iar zborurile Chișinau - Moscova tur-retur inregistreaza intarzieri la decolare și aterizare.

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…