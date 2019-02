Chifteluţe de curcan în sos de roşii cu busuioc Pentru sos: intr-o tigaie incingi 2 linguri de ulei, adaugi ceapa tocata si 2 catei de usturoi. Le calesti pana cand devin usor aurii si adaugi rosiile cu sosul din conserva si 3-4 ramuri de busuioc proaspat (se poate inlocui cu busuioc uscat). Completezi cu apa calda (cam 200 de ml) si fierbi sosul pe foc potrivit pentru 10-15 minute.

Pui carnea tocata intr-un castron potrivit. Inmoi felia de paine in apa, o storci bine, o rupi bucatele mici si o adaugi peste carne, impreuna cu oul, nucsoara, 1 catel de usturoi zdrobit, patrunjelul verde tocat, sare si piper dupa gust.

Framanti bine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

