Chifteluţe cu soia Inmoaie soia in apa fierbinte cu sare, timp de 30 de minute, dupa care las-o sa se scurga bine. Intre timp, fierbe morcovii intregi in apa cu sare. Intr-un castron, amesteca soia scursa cu morcovii fierti si taiati marunt, ceapa tocata si usturoiul zdrobit. Condimenteaza cu sare, piper si cimbru. La final, adauga otetul, dupa gust si verdeata tocata fin. Din compozitia astfel obtinuta modeleaza, cu mainile umede, chiftelele. Trece-le usor prin faina, dupa care rumeneste-le pe ambele parti in ulei incins. Serveste-le reci cu cartofi prajiti Pofta buna! Ingredientele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

