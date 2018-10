Chifteluţe cu carne de porc Ingrediente Chiftelute cu carne de porc 1 kg carne de porc 2 felii paine 2 cepe 3-4 catei usturoi 1 ou piper patrunjel ulei pentru prajit sare dupa gust Mod de preparare Chiftelute cu carne de porc

Carnea se toaca, apoi se amesteca cu painea inmuiata, cu legumele rase pe razatoare, cu oul, usturoiul, patrunjelul si se potriveste de sare. Se amesteca bine. Apoi se modeleaza si se prajesc in uleiul incins. Varianta mai sanatoasa este sa puneti chiftelutele la cuptor, intr-o tava acoperita cu hartie de copt. Se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

