Chiftele umplute cu ouă de prepeliţă Mod de preparare Chiftele umplute cu oua de prepelita Pui ouale de prepelita intr-o craticioara cu apa si le fierbi 3 minute, calculate din momentul in care incepe sa fiarba apa. Le scoti din craticioara, le pui intr-un vas cu apa rece pentru cca 5-6 minute, apoi le scoti din apa, le stergi si le cureti. Cureti coaja feliilor de paine, pui feliile intr-o farfurie adanca si le acoperi cu lapte. Le lasi sa se inmoaie, cca 10 minute. Pui carnea tocata intr-un vas, adaugi ouale de gaina, ceapa data prin razatoarea cu gauri mici, cascavalul ras, patrunjelul tocat marunt, feliile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Placinta cu spanac si oua de prepelita Intr-un castron mixezi untul moale la temperatura camerei impreuna cu smantana, oul, galbenusul si otetul pana obtii o crema. Adaugi faina amestecata cu praful de copt si sarea. Framanti un aluat neted pe care il invelesti intr-o folie…

- Mod de preparare Prajitura cu kaki si clementine, frisca si piure de castane Se amesteca biscuitii maruntiti cu untul moale si ciocolata topita apoi aluatul obtinut il intindem si presam cu dosul unei linguri intr-o forma cu inel detasabil ,de tort,cu diamentrul de 20 cm,apoi dam la rece cateva…

- Mod de preparare Prajitura cu dulceata de coacaze Se pregateste un blat din 7 albusuri batute spuma tare cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie. Se mixeaza galnenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in albusuri,se toarna si esenta si pesmetul alb ,turnat in ploaie,Se coace blatul…

- Se toarna gelatina fierbinte (nu fiarta!) in fir subtire in timp ce blendam piureul din fructe. Se obtine un piure aerat si cremos care se toarna peste blatul de biscuiti si se da la rece 15 -20 minute. Se prepara al 2 lea strat de piure din miezul de avocado si miezul a 5-6 fructe de kiwi…

- Ingrediente 450 g piept de pui 50 g coriandru proaspat, tocat 4 caței de usturoi 3 linguri zeama de lamaie 2 linguri ulei 1 lingurița ceapa pudra 1 lingurița mix de condimente boia, dupa gust sare piper Mod de preparare – Piept…

- Se dau la blender biscuitii apoi se framanta cu untul si ciocolata topite.Se intinde aluatul obtinut intr-un strat uniform intr-o forma cu inel detasabil (diametrul de20 cm) Se prepara nectarul din morcovii curatati de coaja,taiati cubulete si fierti cca 30 de minute,la foc doml cu zaharul,apa,anasonul…

- Pulpe de pui cu cartofi și sos de usturoi la cuptor Ingrediente 6 pulpe de pui1 lingura mix de condimente3 linguri unt500 g spanac450 g cartofi, feliați2 linguri patrunjel tocatsarepiper Pentru sos 50 g unt4 caței de usturoi, pisați2…

- Lapte de pasare in cuiburi de biscuiti Mod de preparare Lapte de pasare in cuiburi de biscuitiSe prepara cosuletele cu o seara inante,sa stea in forma peste noapte la frigider din 200 g biscuiti maruntiti la robot care se framanta cu untul topit si mierea de albine. Se pune compozitie in forme…

- Mod de preparare Paste chinezesti (noodles) cu pui si legume Se taie fideluța (julienne) ceapa, morcovul, ardeiul verde/rosu si pieptul de pui.Intr-o tigaie wok se incinge uleiul si se calesc in ordine pieptul de pui dupa care (cand este aproape gata)se adauga legumele taiate fideluta.…

- Cu o seara inainte de a prepara fasolea o vom pune la inmuiat intr-o oala cu apa pana dimineta. Fasolea inmuiata se pune intr-o oala cu apa impreuna cu scarita afumata,morcovul,jumatate de ceapa taiata marunt si ardelul kapia. Separat calim cealalta jumatate de ceapa pana devine sticloasa,adaugam…

- Ingrediente 4 felii de paine 1 avocado 2 oua 2-4 felii prosciutto putin ulei ceapa verde, ridichi sare, piper Preparare Faceti cafea sau suc proaspat de portocale. Prajiti feliile de paine. Pot fi chife sau orice va place. Faceti 2 ochiuri. Daca va plac fierte moi, aveti in video un link pentru o reteta…

- Mod de preparare Rulada de cartofi cu legume. Reteta de post! Pui cartofii la fiert in apa cu sare. Dupa ce au fiert, scurgi apa, ii pasezi sii ii lasi sa se racoreasca.Intre timp, ceapa verde, dovlecelul si ardeiul le toci cubulete mici, iar morcovii ii dai pe razatoarea mica si calesti…

- Mod de preparare Tarta cu spanac si branzaIntr-un vas pui faina cernuta si adaugi untul rece si amesteci pana obtii un aluat sfaramicios, apoi adaugi ouale batute, apa si sarea. Framanti pana obtii un aluat omogen pe care il vei da pentru minim 30 minute la frigider.Intre timp, mixezi branza…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Quiche cu somon, broccoli si spanac Mod de preparare Quiche cu somon, broccoli si spanac Pentru aluat, pui faina intr-un bol si adaugi untul taiat cuburi. Framanti pana ce obtii firimituri mai mari. Adaugi apa treptat si framanti pana se omogenizeaza aluatul. Formezi o bila pe care…

- Mod de preparare Hamburger din carne de strut Pui chiftelele pe grillul bine incins, cat inca acestea sunt congelate. Dupa ce s-au facut bine le asezi intre celelalte ingrediente alese pentru hamburger.Tai chiflele (eu am folosit 3 chifle din faina alba si 3 din faina integrala) in doua,…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- Mod de preparare Varza dulce cu carne de porc (afumata) Se curata verzele de foile de deasupra (care nu sunt sanatoase si nici frumoase), se taie in jumatati si se toaca fideluta, inlaturand cotorul. Frecam varza cu 1-2 lingurite de sare, sa se inmoaie.Carnea se opareste cateva minute…

- Mod de preparare Briose cu inima calda Se amesteca si se cern faina, amidonul si bicarbonatul.Separat, in alt bol se amesteca ouale cu zaharul, cu laptele, uleiul si iaurtul. Acest amestec se toarna peste ingredientele uscate si se amesteca repede pentru a se combina; compozitia trebuie…

- Mod de preparare Fursecuri cu gem de afine (fara ou) Se bate cu mixerul untul moale, la temperatura camerei cu zaharul pana se obtine o crema pufoasa, se adauga esenta si faina amestecata cu amidonul si cernuta. Din aluatul obtinut se modeleaza mici bilute, cu palmele, de marimea unei nuci…

- Mod de preparare Minitarte cu ananas si menta Intr-un castron pui faina, margarina rece taiata cubulete, oul batut, zaharul macinat si sarea. Faci un aluat pe care-l lasi la frigider timp de 30 de minute. Intinzi o foaie de aluat pe care o decupezi cu ajutorul unui vas rotund si asezi aluatul…

- De ce ai nevoie pentru pulpe de pui cu cartofi și spanac 6 pulpe superioare de pui 500 g cartofi 2 linguri ulei 3 caței de usturoi 300 ml smantana, pentru gatit 70 g roșii uscate 400 g spanac 100 g parmezan 2 felii bacon sare…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- De ce ai nevoie ca sa faci placinta cu ciuperci și praz: 1 pachet de foi de placinta 500 g ciuperci 4 fire de praz 2 linguri cu smantana 3 linguri unt sare, piper macinat Cum faci placinta cu ciuperci și praz: Cureți ciupercile, le speli, le tai felii…

- Supa crema de legume si ardei copt Mod de preparare Supa crema de legume si ardei coptSe curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se…

- Se curata zarzavatul de coaja apoi ceapa se taie marunt,dovleacul,morcovul si radacina de patrunjel se taie in cubulete mici,la fel si cartoful. Se incinge bine uleiul apoi se adauga zarzavatul sa se caleasca um pic. Se adauga o ceasca de apa, un praf de sare si se acopera cu un capac sa fiarba innabusit…

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- De ce ai nevoie pentru lipii umplute cu legume și sos de usturoi 1 castravete 1 roșie ¼ ceapa roșie ¼ ardei 4 linguri masline kalamata feliate 540 g naut din conserva 200 g iaurt 2 linguri marar 1 cațel de usturoi 2 linguri zeama de lamaie 4 foi salata verde 4 lipii sare piper Cum se prepara…

- Dudul, un copac pe care putina lume il asociaza cu medicina naturista, este recunoscut de fitoterapie pentru multiplele sale beneficii aduse sanatatii. Ceaiurile preparate din frunzele si scoarta dudului au actiune antibacteriana, hipoglicemianta si oftalmica, respectiv antireumatica, antispasmatica,…

- Mod de preparare Placinta cu dovlecei, ciuperci si rosii cherry Cureti dovleceii si morcovii si ii dai pe razatoarea mica. Tai ciupercile marunt. Razi cascavalul.Intr-un vas, amesteci dovleceii si morcovii rasi ( inainte de a adauga dovleceii ii storci bine ca sa elimini apa de vegetatie),…

- Mod de preparare Rulada de curcan umpluta cu mazare Tai pieptul de curcan astfel incat sa nu aiba o grosime mai mare de 1.5cm si il bati cu ciocanul. (eu am taiat pieptul pe orizontala si am facut 2 rulade). Cu ajutorul unei pensule aplici putin ulei de masline dupa care presari sare,…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Rosii umplute cu cus-cus Mod de preparare Rosii umplute cu cus-cus Intr-un castron se pune la umflat cus-cusul impreuna cu sarea,uleiul de masline si 200 ml apa clocotita timp de 5 minute.Cat timp cus-cusul se odihneste in apa clocotita,taiem partea superioara a rosiilor ca niste capace,dupa…

- Iata cele mai delicioase retete de ciocolata de casa. Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide # Reteta 1 Ingrediente Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide 200 g zahar brut300 ml apa plata1 praf de sare250 g lapte praf100 g unt moale60…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- Mod de preparare Se framanata din faina si apa calduta in care am dizolvat sarea si drojdia si lingura de ulei de masline, un aluat elastic, framantat bine si lasat sa se odihneasca cca 15 minute dupa care se intinde cu un sucitor intr-o foaie groasa de cca 5 cm care se pune in tava unsa cu…

- Mod de preparare Pui Toscan Pulpele dezosate spalate si zvantate,se subtiaza in partile mai goase apoi se sareaza, pipereaza si se da cu un praf de legume deshidratate. Se fierbe frunzele de spanac in apa cu sare cca 5 minute,apoi se scurg se trec sub jet de apa rece. Patrunjelul spalat si…

- Mod de preparare Ciorba de gulii umplute Morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel curatate si spalate se taie cubulete mici si se pun la la fiert in cca 3-4 l de apa cu o lingurita varfuita de sare. Se adauga si cartofii taiati in cubulete potrivite. Se curata guliile, se scobesc.…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Pentru a avea o greutate normala și a va simți energic, micul dejun nu trebuie sarit, potrivit doctorulzilei.ro E bine sa conțina proteine, fibre și grasimi. Din pcate, mulți se îndreapta spre cereale, produse de panificație, pâine prajita sau baghete ori tot felul de carbohidrați…

- 1. Pestele se curata de intestine, de solzi, se cresteaza in partea de sus unde carnea este mai groasa, se spala, se scurge bine si se indulceste cu un praf de sare grunjoasa.Dupa ce au stat ceva timp la sare(cateva minute sau se poate indulci cu sare de seara pentru a doua zi),se frig pe gratarul…

- Mod de preparare Rulada din carne de strut cu legume Cureti morcovul si il tai betisoare pe care le pui la fiert pentru 5-7 minute. (Jumatate de morcov l-am folosit la rulada si jumatate l-am folosit la garnitura.) Speli broccoli si desfaci buchetele mici, iar ardeiul il speli si il tai betisoare.…

- Mod de preparare Friptura (cotlet) de porc copt in zeama de varza (moare) Cotletul intreg il punem intr-o oala, turnam peste el zeama de varza (moarea), acoperim cu capac oala si lasam sa fiarba 40-45 de minute. Dupa 30 de minute il intoarcem pe cealalta parte. Scoatem carnea din moare…

- Mod de preparare Savarine de casaSirop 1 cana de zahar se fierbe impreuna cu o cana de apa si apoi adaugam 1 esenta de vanilie . Se separa ouale ouale si se bate albusul spuma tare, adaugam pesmetul in ploaie si apoi punem la copt in forme speciale de savarine.Nu cresc foarte mult…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Se pare ca denumirea "carbonara" vine de la minerii care scoteau carbune in Muntii Apenini. Ei se bazau pe alimentele usor de preparat, transportat si depozitat. Iar piperul pe sosul alb il asemanau cu carbunele pe care ei il scoteau din munte. Iata o colectie cu cele mai bune si usoare retete…

- E drept, ca e ceva de munca la el si trebuie sa astepti putin pana vei ajunge sa le savurezi, dar merita toata rabdarea si priceperea. Si, oricat de multe ari manca, parca tot ati mai vrea. De aceea, am pregatit aici o colectie cu cele mai cautate retete de gogosi. Ca sa aveti de unde alege.…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…