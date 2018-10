”Noi incercam, dar este improbabil, adica el are o majoritate, chiar și fara ALDE poate forma o majoritate cu minoritațile și cu UDMR. Ei - parlamentarii din PSD- inca sunt foarte disciplinați și, deși sunt aceste zvonuri, cand se ajunge la vot, ei intotdeauna voteaza in bloc. Nu s-a ajuns la momentul in care Liviu Dragnea sa fie inlocuit de la președinția Camerei. Se tot zvonește ca sunt 25 - 30 de parlamentari nemulțumiți, dar, cand se ajunge la vot, toata lumea e mulțumita și voteaza cum trebuie, intotdeauna se gasește cate ceva pentru toata lumea care sa-i mulțumeasca cel puțin temporar”…