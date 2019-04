Chiar și din locuințele recent terminate, una din cinci e fără canalizare ​​E drept, fața de acum 30 ani stam incomparabil mai bine. Dar daca ne gândim ca suntem în plina epoca a Inteligenței Artificiale, ca deținem președinția Consiliului Uniunii Europene, și ca în același timp, una din cinci locuințe praspat terminate nu are canalizare, e jenant. Știu, o sa spuneți ca locuințele acelea sunt în zone rurale nedezvoltate. Din pacate, lucrurile nu arata bine nici pentru România Urbana. Vezi în text câteva grafice dar și cum ne situam fața de alte state europene.

Ca sa n-o mai întindem mult, iata cum arata România… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mesej, romanul fara adapost caruia viceprimarul din Trieste i-a aruncat paturile și hainele la gunoi, la inceputul lunii ianuarie, revine acasa. In urma scandalului, un antreprenor roman i-a sarit i...

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a avut, joi, o convorbire telefonica cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence. Cu acest prilej, cei doi oficiali au exprimat satisfacția pentru relația bilaterala excelenta și pentru evoluțiile pozitive inregistrate in cadrul Parteneriatului Strategic…

- Smiley și Sore au lansat o noua piesa intitulata „Jumatate”, o piesa despre placeri și despre pacate. Iar videoclipul este plin de surprize. „Am simțit mereu nevoia de acest du-te vino in relație. Cred ca asta e cheia in orice relație de iubire, din cand in cand sa te mai joci, sa te tachinezi ca sa…

- Prime Minister Viorica Dancila on Wednesday had in Brussels a bilateral meeting with the secretary general of the World Jewish Restitution Organisation Collette Avital, the two dignitaries bringing to mind Romania's recent efforts to speeding up the Jewish properties' restitution process, the gov't…

- In aceasta saptamana, Partidul Național Liberal și organizația de tineret a PNL au primit vizita secretarului general al PPE, Antonio Lopez. Printre temele de discuție pe care le-am abordat se numara: impactul masurilor europene in viața tinerilor, soluțiile pe care le avem pentru a contracara fenomenul…

- 11,3% dintre romani nu isi permit sa isi incalzeaza locuintele, se arata in raportul publicat joi de biroul european de statistica Eurostat. Lucrurile stau insa mult mai rau in Bulgaria, unde 36,5% dintre cetateni nu-si pot incalzi locuintele.

- Andrei Aradits este invitat la "Interviurile Libertatea Live" pentru a ne vorbi despre reintoarcerea lui in industria artistica, de ce a renunțat la televiziune și care este rolul la care muncește de cateva luni bune. Inainte de marele debut al serialului "Vlad", Andrei Aradits vine in platoul Ringier…

- Antonio Tajani (dreapta, in fotografie) a suținut, joi seara, la Bucuresti, un discurs in cadrul ceremoniei de lansare oficiala a presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene de la Ateneul Roman. Președintele Parlamentului European a vorbit despre necesitatea aderarii Romaniei in spațiul Schengen…