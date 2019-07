Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte executiv al FC Petrolul Ploiești, Marius Stan, și-a inceput in forța saptamana in curs, reușind sa-i convinga pe doi fotbaliști noi sa iși puna iscalitura pe un cate un contract cu clubul gazarilor. Unul dintre ei este un fost portar al Petrolului din returul ediției 2017-2018 a campionatului…

- Odata cu ratarea, dupa cum se știe, deja, a obiectivului promovarii in Liga 1 și, totodata, cu schimbarea fostului staff tehnic cu un altul nou, de la FC Petrolul Ploiești au plecat, din varii motive, nu mai puțin de 18 fotbaliști, marea majoritate a acestora gasindu-și angajament, evident in afara…

- Un grup de opt elevi de la Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus, insotiti de cadrele didactice (director adjunct, prof. Gheorghita Florin - coordonatorul proiectului, director adjunct, prof. Chira Gheorghe si prof. Galan Petrica), a participat la activitatile din cadrul ...

- In plin Campionat European de Tineret, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca organizeaza a doua ediție a evenimentului fotbalistic ”MARATON SPORTIV”: timp de 24 de ore, 34 de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, vineri, ca brazilianul Leonardo a revenit la gruparea franceza ca director sportiv.Citește și: Dupa ce a ratat promovarea in Liga I, Bogdan Lobonț pleaca de la Universitatea Cluj Leonardo a mai ocupat aceasta functie la PSG in perioada 2011-2013.…

- Petre Apostol De curand, Primaria Blejoi a organizat cea de-a VII-a editie a concursului de ciclism „Junior Cup”, intrecere destinata copiilor din localitate. In prezenta primarului comunei, Adrian Dumitru, peste 100 de copii au luat startul la intrecere, astfel: 20 baieti/11 fete – de la gradinita,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu ar putea fi noul director sportiv al clubului de fotbal Besiktas Istanbul, a scris joi presa din Turcia. Jurnalistii turci au speculat initial in legatura cu numirea lui Lucescu in functia de antrenor al lui Besiktas, in locul lui Senol Gunes, care se va…