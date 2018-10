Chiar daca omenirea incepe sa aleaga masinile electrice, cererea mondiala de petrol va ramane mare pana in 2050

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Arabia Saudita au ajuns luna trecuta la un acord privat pentru cresterea productiei de petrol si, astfel, franarea majorarii pretului. Cei doi mari producători mondiali de ţiţei a informat SUA despre acest acord înaintea unei întâlniri cu alţi producători…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 11 au fost ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit marți dupa-masa la o fabrica petrochimica din provincia Yanbu din Arabia Saudita, au transmis autoritațile locale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit marți dupa-masa și a fost…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a revizuit miercuri in scadere usoara estimarile privind cererea mondiala de petrol, preconizand, in raportul sau lunar, ca in 2018 aceasta va fi in medie de 98,82 milioane barili pe zi, cu 1,67% (1,62 mbz) mai mare fata de 2017, si va creste cu 1,43%…

- O printesa saudita a raportat furtul unor bijuterii in valoare de 800 000 de euro (930.000 de dolari) din apartamentul sau de la Hotel Ritz din Paris, a declarat luni o sursa din cadrul politiei, citata de Reuters.

- Arabia Saudita a anulat planurile privind cotarea la bursa a grupului petrolier Aramco, considerata a fi cel mai mare IPO din istorie, au declarat miercuri pentru Reuters patru surse apropiate situației. Consilierii financiari care pregăteau această listare au fost concediaţi, în…

- Confruntat cu perspectiva extinderii grevelor angajatilor din Europa, seful Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat marti ca va muta mai multe locuri de munca in Polonia daca miscarile de protest vor afecta afacerea, transmite Reuters.Cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul…

- Predictia se bazeaza pe un posibil deficit de combustibili cu concentratii scazute de sulf (SOx), care s-ar putea produce in 2020, pe fondul unui nou set de reglementari al Organizatiei Maritime (OM). Conform acestora, concentratia de sulf din combustibilii utilizati in transportul maritim ar urma sa…

- Franța a extradat luni un barbat acuzat ca ar fi mentorul unuia dintre autorii atacului de la publicația Charlie Hebdo și al altui atacator dintr-un supermarket evreiesc care a avut loc in 2015, informeaza Reuters, preia Mediafax.Djamel Beghal a fost pus la avion și trimis in Algeria imediat…