Chiar dacă ai justiţie corectă, fără presă nu există democraţie Inainte de mitingul electoral al PNL, desfasurat in centrul municipiului Resita, Rares Bogdan a sustinut o conferinta de presa, alaturi de Ludovic Orban si conducerea PNL Caras-Severin, in cadrul careia a vorbit despre vizita in Caras-Severin, despre votul de duminica, dar a punctat si cateva obiective avute in vedere dupa alegeri. „Oamenii ne-au intampinat frumos in Caras-Severin, iar asta inseamna ca primarii liberali se bucura de increderea oamenilor. Cred ca duminica, prezenta la vot va fi de peste 40 la suta si ca PNL este singurul care se poate bate real cu PSD. Duminica este un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

