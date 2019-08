Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Ilie Dumitrescu a declarat, luni, la DigiSport, ca a discutat cu Gigi Becali si acesta i-a transmis ca negociaza cu portughezul Toni Conceicao, fost antrenor al CFR Cluj, preluarea conducerii tehnice a echipei bucurestene, informeaza News.ro.Dumitrescu a precizat ca Becali va…

- Mlada Boleslav (Cehia) a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa FC Ordabasy Simkent (Kazahstan), in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Europa, anunța news.ro.Citește și: Anunț facut de Ministerul Educației! Incep inspecțiile . Dupa 1-1 in meciul…

- Cele mai tari glume inainte de primul meci al sezonului, Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Viitorul. 1. Moment șocant in studioul la TV Digi Sport 1: Decebal Radulescu i-a promis lui Ilie Dumitrescu ca, in cazul in care Viitorul pierde azi, el va trece in fuga prin studiou pe la Prelipceanu, imbracat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca nu antrenorul Bogdan Andone va califica echipa in grupele Ligii Europa, ci rugaciunile si Dumnezeu. Becali a mai spus ca nu isi doreste ca rivala CFR Cluj sa ajunga in grupele cupelor europene, scrie news.ro. "Pe mine ma intereseaza banii, eu sunt…

- Ilie Dumitrescu e de parere ca FCSB ar fi trebuit sa-l transfere pe Mike Cestor (27 de ani) de la Astra, care va ajunge in cele din urma la CFR Cluj. Gigi Becali declara astazi ca noul antrenor Bogdan Andone e cel care nu l-a vrut pe fundașul central la formația roș-albastra. „Cred ca nu e implicat…

- Gabi Balint a dezvaluit dupa titlul caștigat de CFR Cluj ca Adrian Stoian (28 de ani), mijlocașul intrat in dizgrația lui Gigi Becali, va ajunge sezonul viitor la campioana Romaniei. „Cineva mi-a spus ca Stoian se va muta la CFR Cluj din vara. Așa poate vom vedea și noi care e potențialul lui", a declarat…