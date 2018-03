Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea sefului Politiei Romane, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a semnat astazi actele administrative pentru imputernicirea in functiile de adjuncti ai inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane ale chestorului de politie Victor Wili Apreutesei si comisarului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunța verificari dupa cele mai recente afirmații facute de Vlad Cosma. Potrivit unui comunicat de presa, Politia a declansat un control intern pentru verificarea aspectelor semnalate la nivelul IPJ Buzau. Tot din comunicat reiese faptul ca in perioada 2014-…

- Sambata seara politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant cinci barbati care au sustras mai multe bunuri dintr-un depozit din sectorul 5. "La data mentionata, in jurul orei 20,30, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Sector…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Ea a aratat ca Politia…

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- „De prea multe ori in fata problemelor din sistem s-a raspuns prin invocarea lipsei de personal, a mijloacelor logistice sau a unei salarizari care nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra. Da. Sunt reale si sunt intr-adevar si acestea probleme, dar nu pot fi o scuza pentru tot ce nu merge…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni. „Personal, in anul pe care l-am parcurs,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ieri, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal, potrivit Agerpres. „Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, neaga ca ar fi avut divergente personale cu fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, si cu fostul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a declarat, duminica, intr-o emisiune la Romania TV, ca nu intelege care au fost motivele pentru care primul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, luni, prima intalnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. "La sedinta de comanda i-am transmis domnului general importanta pe care o acord institutiei pe…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea in functie a noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, precum si a adjunctului acestuia, Florin Dragnea. ''Am prezentat noul inspector al Politiei Romane, Catalin Ionita, si inspectorul general adjunct, cel cu care va…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns, vineri, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) unde participa la o sedinta de instalare a noului inspector sef, Catalin Ionita.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Catalin Ionita, in varsta de 41 de ani, a fost numit director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in 2016. Intre 2014 - 2016, el a detinut functia de director al Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, iar intre 2012 - 2013 a fost director adjunct al Directiei de…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de șase luni, in funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, a domnului Alexandru-Catalin Ionița. Ambele decizii ale prim-ministrului interimar au fost luate…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar. Potrivit unui comunicat transmis presei de la Palatul Victoria, sedinta ar urma sa aiba loc de la ora 13.00. Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, marti seara, dupa ce a participat la sedinta MAI…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, marti seara, referindu-se la o eventuala demitere a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, ca aceasta situatie va fi analizata cu foarte mare atentie miercuri si va fi luata o decizie. Intrebat dupa o vizita la MAI daca a discutat cu…

- "Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, facem urmatoarele precizari:…

- Prezent vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar in care este judecat fostul deputat Sebastian Ghita, Petre Toba a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre scandalul de la Politia Romana si MAI. "Nu as vrea sa comentez eu aceasta situatie…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat joi seara "dovada" acceptului semnat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane, in situatia in care premierul ar fi decis sa accepte propunerea de eliberare din functie a chestorului Despescu (seful Politiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu-si va da demisia de la conducerea institutiei, ea declarand in schimb ca a avut acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior acesta a facut raport prin care refuza numirea.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Ștefan, vorbește, la interviurile ”Libertatea Live” , despre testele psihologice care sunt folosite de instituții la evaluarile angajaților. Iulian Ștefan spune cat de relevante mai sunt bateriile de teste folosite in prezent…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al…

- Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a propus, marti, ca inlocuitor pentru Bogdan Despescu, actualul sef al Politiei Romane, pe Catalin Ionita, care ocupa acum functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunța ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Ministrul este total nemultumit de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului0-pedofil si considera insuficiente masurile...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca ministrul Carmen Dan ar trebui sa sa faca o analiza serioasa in urma cazului cu politistul cercetat pentru pedofilie, sustinand ca poate ar fi necesara analiza conducerii Politiei Romane.

- "Nu ma pricep in munca de politie. Poate e prea tarziu, poate e prea repede. Nu stiu sa va spun. (...) Nu cred ca la orice greseala dintr-un minister trebuie sa isi dea demisia ministrul, pentru ca nu el a facut toate procedurile care sunt, probabil, de ani de zile. Sunt reguli, sunt lucruri care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, asteapta explicatii pana miercuri de la conducerea Politiei Romane in legatura cu testarile psihologice la care a fost supus politistul, a declarat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. Ea a mai spus ca ministrul Carmen Dan apreciaza necesara o evaluare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

