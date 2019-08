Chestionar AEP: 51,2% dintre experţii electorali au considerat că ziua alegerilor europarlamentare a decurs normal Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a dat publicitatii rezultatele unui chestionar efectuat in randul operatorilor de calculator si al expertilor electorali care au indeplinit functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare (BESV) sau loctiitor al acestuia la alegerile din 26 mai.



Conform unui comunicat al AEP, chestionarul online pentru operatorii de calculator a fost completat de 13.024 de persoane, reprezentand 69,53% din totalul acestora, in timp ce chestionarul online pentru expertii electorali - de 24.565 de persoane, reprezentand 65,58% din totalul acestora.

Sursa articol: agerpres.ro

