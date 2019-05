Stiri pe aceeasi tema

- Marșul pentru viața va avea loc sambata, 23 martie, sub motto-ul Unic din prima secunda. Evenimentul de aparare și promovare a vieții va fi organizat in aproximativ 500 de orașe și localitați din Romania și Republica Moldova. In municipiul Buzau, Marșul pentru viața va incepe la ora 13:30, in Parcul…

- Aproape 200 de percheziții au loc, joi dimineața, în 19 județe și în Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fara documente legale. Potrivit Poliției Române,…

- Aproape 200 de percheziții au loc joi dimineața in 19 județe și in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane. Doua firme fantoma cu sediul in județul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau…

- FOTO – Arhiva Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atentionari COD GALBEN de vant pentru 31 de județe din Romania, printre care și Cluj, viteza la rafala putand atinge 80 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, sambata dupa-amiaza este COD GALBEN de vant in Suceava, Vaslui, Bacau,…

- Planul de federalizare a Republicii Moldova, prezentat recent partenerilor occidentali de catre presedintele Igor Dodon, reprezinta de fapt o 'versiune modificata' a Memorandumului Kozak, esuat in anul 2003, si este o alta incercare de 'transnistrizare' a Republicii Moldova, cu scopul de a o plasa…

- Sa studiezi pe tableta gandirea presedintelui Xi Jinping in speranta obtinerii unei promovari, iata o posibilitate oferita de o aplicatie propagandistica care face furori in China, la presiunea Partidului Comunist, informeaza joi AFP. Milioane de chinezi au descarcat deja aplicatia care…

- Grupul Edenred, lider mondial in domeniul beneficiilor extra-salariale și al soluțiilor tranzacționale pentru companii, angajați și comercianți, lanseaza in Republica Moldova tichetele de masa pe suport electronic și prima soluție de plați mobile cu tichetele de masa pe piața locala. Utilizatorii tichetelor…

- Criza de pe piata fortei de munca este tot mai acerba. Companiile cauta solutii noi pentru a-si putea desfasura activitatea. Ultima solutie – aducerea de muncitori din tarile non UE. Potrivit datelor furnizate de AJOFM Bihor, in cursul anului 2018, nu mai putin de 84 de firme din judet…