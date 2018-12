Cherif Chekatt, un radicalizat cu 67 de antecedente judiciare

Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile presupusului autor al atacului in Piata de Craciun, marti seara, la Strasbourg, care ramane inchisa, continuau joi, in pofida faptului ca acesta are un nume si o imagine – Cherif Chekatt, relateaza AFP. Politia nationala franceza a lansat, miercuri seara, un apel catre martori in vederea gasirii…

- 720 de polițiști și jandarmi îl cauta în continuare pe autorul atacului de la Târgul de Craciun de la Strasbourg, dar e posibil ca acesta sa fi fugit în Germania. Marti seara, tânarul a deschis focul cu un pistol, de mai multe ori, și a lasat în urma…

- ''Sunt 500 de militari care, incepand de astazi, au venit pentru a completa dispozitivul 'Sentinelle' si 1.300, care, in zilele urmatoare, vor urma celor deja mobilizati'' pentru a asigura ''securizarea'' obiectivelor si ''a garanta securitatea francezilor'', a declarat Edouard Philippe intr-o alocutiune…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut o inasprire a politicii antiteroriste dupa atacul comis marti seara asupra unei piete de Craciun din Strasbourg si de asemenea si-a reiterat solicitarea de a fi expulzati din Franta strainii aflati in atentia autoritatilor pentru radicalizare…

- Sute de politisti si jandarmi au fost mobilizați in noaptea de marți spre miercuri pentru a-l cauta pe atacatorul care a ucis cel puțin trei persoane, marți noaptea, in Piața de Craciun din Strasbourg, iar guvernul francez a decis sa declare in Franța "stare de urgenta".

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare. Este stare de alerta la Strasbourg, in urma unui atac armat sau posibil schimb de focuri. Autoritațile…