- Senatul a adoptat, marti, in mod tacit, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, prin care cheltuielile pentru publicarea in Monitorul Oficial a legilor emise de Parlament vor fi suportate de ambele Camere. Termenul de dezbatere si…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Senatorii au adoptat miercuri propunerea de modificare a Legii 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi in Romania”, care vizeaza revitalizarea si reutilizarea partiilor romanesti. Potrivit proiectului adoptat in Senat, stabilirea terenurilor ce vor fi incluse…

- O Propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, ce ar putea ajunge in curand la votul senatorilor, avand propunere de adoptare, prevede schimbari privind modul in care beneficiarii de ajutor social sau alți membri ai…

- Presedintele Romaniei a transmis Camerei Deputatilor o cerere de reexaminare prin care a solicitat reanalizarea legii transmise la promulgare, "sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, care se organizeaza ca regie autonoma, persoana juridica ce desfasoara…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern.

- Senatul va dezbate si da vot pe un proiect de lege initiat de PNL si USR privind trecerea Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei, initiativa fiind in procedura de reexaminare. Alesii majoritatii au sustinut initiativa, in conditiile in care in vara acestia au observat ca e destul de…

- Intr-o singura dimineata, plenul Camerei Deputatilor a reusit sa voteze toate modificarile aduse celor trei Legi ale Justitiei, in pofida protestului Uniunii Salvati Romania, ai carei deputati au purtat tricouri insciptionate cu mesajul #FaraPenali. Astfel, Legea pentru modificarea Legii 304/2004…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14,00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Guvernul Orban și-a exprimat increderea in Liviu Dragnea in ceea ce privește inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Declarațiile nu au fost facute catre omolog, ci catre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Astazi, Senatul, for decizional, a hotarat inființarea…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- In sedinta din data de 29 noiembrie 2017 a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat pentru adoptarea Legii prevenirii. Aceasta se aplica incepand de miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa ce a fost promulgata de presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial. Asa cum am promis si discutat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Va prezentam intergral textul scrisorii transmise de presedintele Klaus Iohannis sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu: "Domnului Calin Popescu Tariceanu, Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…