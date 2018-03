Cheltuielile militare ale NATO au crescut pentru al treilea an consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Un important sustinator financiar al Partidului Republican cu importante legaturi de afaceri cu Emiratele Arabe Unite l-a indemnat pe presedintele Trump sa-l concedieze pe Secretarul de Stat Rex Tillerson in luna octombrie, si l-a caracterizat pe seful diplomatiei americane ca fiind un personaj „slab”…

- Acuzatiile sunt extrem de variate, de la abuzuri de privilegiu relativ triviale pana la violari fara precedent ale legilor si normelor etice. Presedintele si ginerele sau e posibil sa foloseasca politica externa americana pentru a se imbogati. Delegatiile straine rezerva in mod obisnuit camere la hotelul…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la un amestec rus in alegerile ameriane din 2016, a cules probe potrivit carora o intalnire in Seychelles, in ianuarie 2017, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre administratia Trump si Kremlin,…

- Secretarul de stat in Ministerul Apararii Nationale Mircea Dusa a participat marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe - aparare, context in care a reafirmat sprijinul Romaniei pentru demersurile derulate la nivel european de facilitare a mobilitatii militare, initiativa extrem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marti ca alianta isi va continua sprijinul pentru instruirea fortelor armate ale Irakului, relateaza agentia DPA. ''La cererea guvernului irakian, NATO intentioneaza sa-si intensifice sprijinul cu o noua misiune de instruire in Irak'', a declarat…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca Occidentul deja raspunde comportamentului agresiv al Rusiei, inclusiv modernizarii arsenalelor nucleare ale Moscovei, precum și dezvoltarii de noi tipuri de arme, potrivit Deutsche Welle.…

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, a reusit sa acceada in play-off-ul Ligii l pentru al treilea an la rand, gratie victoriei de sambata, scor 1-0 (1-0), in deplasare, cu CSM Poli Iasi, in ultima etapa a sezonului regulat. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Aurelian Chitu, in minutul 14. FC…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata scepticismul cu privire la posibilitatea desfasurarii unei misiuni de pace a ONU in estul Ucrainei in timpul apropiat, intr-o declaratie facuta in marja Conferintei de securitate de la Munchen, in care a apreciat ca nu prea s-a avansat…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP conform News.ro . Aliatii europeni…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters.Pentru prima…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, invita Ungaria și Ucraina sa rezolve diferendele, fapt care a determinat Ungaria sa blocheze reuniunea ministeriala NATO-Ucraina din aceasta saptamana. Stoltenberg a cerut liderilor atat din Ungaria, cat și din Ucraina „sa gaseasca o soluție“ in diferendul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa raspunda la un apel al SUA pentru extinderea misiunii sale de instruire in Irak, in prezent restransa, pentru a sprijini reconstructia acestei tari dupa trei ani de razboi impotriva islamistilor,…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați va examina, saptamâna aceasta, un proiect de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a…

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Angela Merkel a anuntat deja ca nu se va intalni cu presedintele american, iar motivul acestui refuz se intuieste deja de la primul rand al discursul sau de la Forumul Economic Mondial. Zambitoare, imbracata intr-un sacou albastru, Merkel urca pe podiumul albastru, deschide mapa neagra si citeste dintr-o…

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP."Consider incurajatoare recentele progrese si va cer…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Cheltuielile militare ale Statelor Unite revin pe crestere, in 2016, SUA si-au majorat cheltuielile de aparare cu 1,7% pana la 611 miliarde de dolari, semnaland sfarsitul unui trend descrescator al cheltuielilor militare. Viitoare cresteri sunt de asteptat in urmatorii cinci ani sub noua Administratie…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…

- Biograful cancelarului Angela Merkel,Stefan Kornelius, considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", potrivit Folha Online, citat de Rador. "Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica…

- La o analiza a abordarii Trump, se evidentiaza mai multe lucruri: administratia actuala considera ca amenintarile legate de asistenta externa sunt un mijloc de presiune si vede strategiile de negociere conventionale folosite de precedentele administratii americane in procesul de pace din Orientul Mijlociu…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Secretarul american al Apararii, in consultare cu secretarul de stat, trebuie sa prezinte Congresului un raport privind cooperarea in materie de securitate intre Moscova și Balcanii de Vest, scrie publicația Balkan Insight. „Raportul va include o evaluare a cooperarii in domeniul securitații intre…

- Compania Disney este lider in box office-ul mondial pentru al treilea an consecutiv, in 2017 depasind un prag de incasari de 6 miliarde de dolari, dupa ce, in 2016, a obtinut suma record de 7,6 miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com.

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- 9 noiembrie 2017 - Sunt acestea cuvintele de dinainte de razboi, sau doar ca de obicei? Importanta oricarui discurs este dificila de determinat. Ocazional, pot avea mare insemnatate, ca atunci cand Secretarul de Stat Dean Acheson a omis Coreea de Sud din umbrela de securitate a SUA intr-un discurs la…